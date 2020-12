El BLINK sale en defensa de BLACKPINK ante los malos tratos de YG Entertainment

Una vez más el BLINK alza la voz y se apodera de las tendencias en Twitter, para denunciar los supuestos malos tratos que BLACKPINK recibe de YG Entertainment, agencia surcoreana que representa y lanzó al girl group conformado por las bellas y talentosas Rosé, Lisa, Jisoo y Jennie. Usando el hashtag #FreeBLACKPINK el fandom ha expresado su inconformidad en contra de la compañía de entretenimiento (fundada en 1996 por Yang Hyun-suk).

"Ellas merecen muchísimo, se merecen respetó. Ellas no son sólo modelos, son artistas completas y mundialmente conocidas, gracias a ellas la empresa YG ha crecido económicamente y se atreven a no cuidar a lo más valioso que tienen, que vergüenza", expresó un fan de la banda de K-pop que ha lanzado grandes éxitos como "Boombayah", "Kill this love", "Ice cream" en colaboración con Selena Gomez y muchas más.

El BLINK (nombre que recibe el fandom de la agrupación), exige a la agencia YG Entertainment una mejor promoción para el grupo, mayor asistencia de las chicas en programas de radio y televisión, así como en los shows de fin de año en Corea del Sur. Los fans también piden el lanzamiento de las esperadas canciones en solitario de Lisa, Rosé y Jisoo.

Hasta el momento, a cuatro años del debut del girl group, solo Jennie ha lanzado un tema en solitario. Se trata de "SOLO", canción que salió a la luz pública el 12 de noviembre de 2018. Desde el 2019 la agencia surcoreana ha estado prometiendo el solo de Rosé. Hay que mencionar que BLACKPINK fueron las grandes ausentes en los recientes festivales de fin de año KBS Song Festival y SBS Gayo Daejeon in Daegu. (¿Qué pasó con la escena de Jennie en el MV "Lovesick Girls").

"Es frustrante no poder hacer nada para un mejor trato a las chicas, siempre hacemos tendencia algo que la empresa nunca escucha", "¿Saben que es peor? Ellas a parte de tener que pasar un mal rato por los comentarios de odio, también tienen que sobrevivir en una agencia que no valora su trabajo", son otros de los comentarios.

Asimismo los seguidores de BLACKPINK señalan que las Idols tienen muy poca libertad artística y que solo les permitan sacar poca música. "Estamos hartos", expresa el fandom.

Queremos el solo de Rosé, los covers, contenido diario, asistencia a más premiaciones, interacciones con fans, pero YG las trata mal y no lo permite. Son el girl group más grande y ellas dan la mayoría de ganancias a su empresa, exigimos un mejor trato para BLACKPINK.

Por otra parte, la agrupación musical tenía programado para este 27 de diciembre el concierto live streaming "YG Palm Stage - 2020 BLACKPINK: The Show", sin embargo, fue pospuesto para el 31 de enero de 2021.

YG Entertainment explicó que el concierto virtual debido ser aplazado conforme a las restricciones antivirus endurecidas, después de que el Gobierno local de la región donde se encuentra el lugar donde se llevará a cabo dicho show, implementara recientemente una serie de medidas más estrictas ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Las cantantes lamentaron esta situación, pero resaltaron que era prioridad mantener la salud de todos los involucrados en este concierto.