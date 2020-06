El BTS Festa más especial para el ARMY ¡ha iniciado!

En el calendario del ARMY una de las festividades más importantes es sin duda alguna el BTS Festa, la celebración anual de aniversario de Bangtan Sonyeondan (BTS) desde su debut en junio del 2013.

A fines del pasado mes de mayo Big Hit dio a conocer el timeline de la edición 2020 del BTS Festa y que será el aniversario más especial de los Idols, al tratarse del séptimo un número significativo e importante para BTS. La celebración previa al aniversario comenzó con el estreno de un adorable video; se trata de la versión de verano de "Airplane Pt. 2", donde podemos ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cantando junto a una piscina y usando coloridos atuendos de verano.

Cabe mencionar que este video fue filmado casi al mismo tiempo que su summer package 2018 en Saipan (Islas Marianas del Norte situado en el océano Pacífico occidental).

Posteriormente y como ya es toda una tradición, Big Hit publicó unos adorables y divertidos retratos familiares de BTS.

Y esto solo es el inicio, el BTS Festa 2020 tiene preparadas fabulosas y emotivas sorpresas, siendo una de estas un probable MV de "We Are Bulletproof: The Eternal", muy esperado por el ARMY. Este es el timeline:

6/1 - Ceremonia de apertura.

6/2 - BTS 7th aniversario, retrato de familia.

6/3 - Video de coreografía 1.

6/4 - Colección de fotos BTS 19/20.

6/5 - Still With You.

6/7 - 2020 Perfil BTS 1 (imagen).

6/8 - Coreografía Video 2.

6/9 - Answer: BTS 3 UNITS (foto y video).

6/10 - 2020 BTS Perfil 2 (imagen).

6/11 - Map of the Song 7 (video).

6/12 - We Are Bulletproof: The Eternal.

6/13 - BTS Fiesta de cumpleaños (video).

BTS seguirá celebrando su aniversario con "Bang Bang Con: The Live"

El 14 de junio, luego de terminado el BTS Festa 2020, los Idols llevarán a cabo el show virtual "Bang Bang Con: The Live", que de acuerdo con Big Hit Entertainment tiene como finalidad nutrir la conexión entre ARMY y BTS, sin poner en peligro a ninguna de las dos partes ante la actual contingencia sanitaria.

Puedes adquirir tu boleto de acceso en Weverse Shop. "¡Es una experiencia de concierto de BTS con múltiples vistas justo en el hogar de todos y cada uno de los ARMYs! ¿Están listos para una visita virtual a la habitación de BTS, especialmente preparada para ARMY?", señaló la agencia surcoreana en un comunicado.

우리 집 1열에서 멀티뷰로 즐기는 #방탄소년단 의 안방 콘서트!

오늘부터 방방콘 The Live 스트리밍 이용권을 #위버스샵 에서 구매하실 수 있어요.

ARMY MEMBERSHIP 대상 특별 혜택도 확인해보세요.



스트리밍 공연 일자 : 6/14(일) 18:00 (KST)



티켓팅 하러 가기

��https://t.co/ETLefmopSf pic.twitter.com/ECv5VXMB6n — Weverse Shop (@weverseshop) June 1, 2020

