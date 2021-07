El Bebeto retoma sus raíces en la banda sinaloense; con su melosa voz canta "Ya aprendí a vivir sin ti"

El cantautor sinaloense Espinoza Paz ha compuesto para El Bebeto muchas canciones que emanan toda clase de sentimientos y ahora, con su nueva canción "Ya aprendí a vivir sin ti", no es la excepción. Dicho tema llega tras el gran éxito que tuvo "Amantes prohibidos".

La manera de componer de Espinoza Paz es única y peculiar, así como la manera de interpretación de El Bebeto, lo que convierte cada una de sus canciones en todo un éxito.

El cantante sinaloense Carlos Alberto García Villanueva, mejor conocido como El Bebeto, ha complacido a sus miles de seguidores con su nueva canción "Ya aprendí a vivir sin ti" de la autoría de Espinoza Paz, conocido como "El cantautor del pueblo". Recordemos que Isidro Chávez Espinoza fue el productor y compositor de su aclamado álbum "Mi persona preferida".

El Bebeto, orgullosamente de Guasave, Sinaloa (un semillero de talentos), toca las fibras más emocionales de sus fans con este tema de desamor. Con su melosa voz el joven intérprete cuenta una historia de desilusión y dolor.

"Ya te dejé de amar, ya no estoy desesperado, ya no me hace falta que despiertes a mi lado, si tienes un nuevo amor pues te felicito, dale muchos besos, aunque no sientas bonito", dice una parte de la letra compuesta por Espinoza Paz.

Ya aprendí a vivir sin ti, aún después de todas esas noches que te di, aprendí a olvidar, no fue complicado dejarte de amar.

Con este tema musical El Bebeto retoma brevemente el género de banda, ya que en su próxima y esperada producción discográfica, estará nuevamente acompañado del mariachi.

Cabe resaltar que el joven intérprete sinaloense ha demostrado su versatilidad en sus recientes colaboraciones musicales, como lo son "Déjame llevarte" junto a Danny Félix y "Mujeres" con Los Socios del Ritmo, reafirmando que tiene el talento suficiente para interpretar cualquier género musical.

Carlos Alberto García Villanueva no solo es conocido como "El galán de la banda", sino también como "El caballero de la voz que enamora". Con cada una de sus canciones ha logrado conquistar a miles y miles de seguidores.