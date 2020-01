El Bebeto se compromete con su bella novia Marlen Selene

"Hasta que por fin se animó", "serás la novia más hermosa que afortunado él de tenerte", son algunos de los comentarios que ha recibido la bella Marlen Selene Reyes, luego de dar a conocer en sus redes sociales que su novio El Bebeto le dio el anillo de compromiso.

El cantante originario de Guasave, Sinaloa le entregó el anillo de compromiso en Santa Monica Beach, California en las vísperas del Año Nuevo 2020. La conductora del programa "Qué gusto!" de Televisa Sonora comentó en sus redes sociales ante este inolvidable momento: "lo sé porque siempre nos ha gustado ir pegados el uno al otro, como si faltara espacio, aunque no hay nadie mas en el cine o en el carro".

Marlen Selene no podía faltar a la tradicional posada de El Bebeto en su hogar en Guasave, Sinaloa.

Lo sé porque siento como paseamos por esta vida tomados de la mano, a veces sin estar cerca, a veces en las malas, a veces en las buenas.

"Lo sé porque no quiero desperdiciar ningún momento, ni el más mínimo pleito, ni un solo beso bonito en otra persona que no seas tú", fueron sus palabras junto a una serie de fotografías; en una de estas muestra el anillo que El Bebeto le dió.

Hasta el momento el cantante no ha comentado nada sobre su compromiso nupcial, siguiendo fiel a mantener su vida personal apartada de los reflectores lo mayormente posible.

En junio pasado el "Galán de la banda" comentó en una entrevista que ya tenía planes de boda con Marlen Selene Reyes. "Esta en mis planes, es algo que todo el tiempo he soñado, lo he tenido en mente ¿por qué no tener una familia, casarte?".

Como yo vengo de una familia unida, obviamente yo también quiero tener una familia como en la que yo crecí.

La futura esposa de El Bebeto, uno de los grandes exponentes del Regional Mexicano, es quien más comparte fotografías y videos junto a su amado. En un anterior post en su feed de Instagram, la también locutora de radio contó todo lo que le gusta de su novio. "Me encanta porque me abraza mucho todo el tiempo y puedo esconderme en el, yo siempre digo que es un corazón acelerado, lleno de energía y sorpresas lindas".

Hablamos de la vida, de los sueños, de la familia, de las personas que queremos, de otros planetas, de fantasmas, de noticias, de memes, de música, de comida y de dietas ahahaha.

"Y habla rápido, a veces cuando no le entiendo sonrío para cambiarle la platica con un 'te amo' y se ríe de ladito, creo que me lo aprendí, cada gesto, hasta cuando dice que no esta enojado pero frunce el seño. Me gusta porque siempre busca cualquier pretexto para estar frente a un asador y armar una carnita asada, es un excelente recomendador de series, aunque pase las temporadas creyéndose vikingo, colombiano, español o Walter White y no sé porque, pero los platillos que el elige siempre son los mejores y me termina compartiendo".