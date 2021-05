El Beyond LIVE y nuevo álbum en solitario de Taemin de SHINee, antes de irse a su servicio militar

Taemin llevó a cabo este fin de semana su show en solitario "Never Gonna Dance Again" a través de la plataforma "Beyond LIVE" de Naver y además, el joven Idol del K-Pop anunció la fecha del estreno de su nuevo álbum como solista que lleva por nombre "Advice", el cual será lanzado el próximo 18 de mayo, unos días antes de que el integrante de SHINee se enliste en el Ejército de Corea del Sur, para realizar su servicio militar, una obligación que todo hombre surcoreano debe llevar a cabo entre los 18 y 28 años de edad.

Durante su show live streaming, Taemin interpretó canciones como "Danger", "Move", "Want", "Criminal", "IDEA", "Heaven", "Black rose", "Think of you" y varias más. Asimismo ofreció a SHAWOL un popurrí de baile con varias canciones exitosas lanzadas tanto con SHINee como en su carrera como solista. Al respecto el cantante de 27 años de edad manifestó:

Fue un popurrí de baile que se sintió como la historia de mi vida, no todo fue revelado, pero fue un vistazo rápido a lo que había pasado, fue una oportunidad para recordar el pasado y fue profundamente significativo.

Taemin de SHINee interpretó los grandes éxitos de su carrera como solista. Foto: SM Entertainment

Taemin, uno de los integrantes de SHINee señaló que muchos de sus fans que eran estudiantes de primaria, están ahora en la fuerza laboral y las "noonas" ya habían contraído matrimonio.

Como otra de las sorpresas especiales durante su concierto "Never Gonna Dance Again", Taemin cantó "Advice", tema principal de lo que será su tercer mini álbum. "Creo que la canción mostrará mi lado único y diverso, también estoy deseando que llegue, me he preparado mucho para la actuación".

Taemin comenzará su servicio militar a fines de este mes de mayo y ante esto, trabajó en su tercer mini álbum "Advice" para que SHAWOL pueda mitigar su ausencia, mientras cumple su deber como ciudadano de Corea del Sur. Al final de su concierto agradeció al fandom "por cuidarme durante 13 años", esperando que puedan ser "socios eternos".

Voy a regresar (del servicio militar) y les daré aún más de lo que tengo antes, así que por favor cuiden de mí, todavía nos quedan muchos recuerdos por hacer, así que no estén tristes.

De acuerdo con SM Entertainment, agencia surcoreana que lanzó y representa a SHINee, el concierto en solitario de Taemin fue disfrutado por 90 mil espectadores de 119 países como Corea del Sur, México, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, China, Francia, Arabia Saudita y muchos más.

Asimismo sobre este show que llevó a cabo, el Idol dijo: "fue un tiempo que esperé demasiado, siempre estoy agradecido con los fanáticos y volveré como una persona que puede dar más generosamente, así que sigan viendo".

Cabe mencionar que Taemin es el único integrante de SHINee que falta por realizar su servicio militar. Mientras esté en el ejército surcoreano sus amigos y compañeros de la banda Key, Onew y Minho continuarán con sus proyectos en solitario.