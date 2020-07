"El Borrego" Nava sufre fuerte accidente en su motocicleta

México. El actor y comediante mexicano Juan Carlos "El Borrego" Nava, sufrió un accidente en su motocicleta y resultó con una fractura en la muñea derecha, golpes en su cara y varios raspones. En imágenes que se publican en Twitter se muestra cómo quedó.

"El Borrego" Nava, quien participa en el proyecto "Guerra de chistes", se accidentó el pasado 1 de julio y en entrevista con TVyNovelas, asegura que se encuentra sedado y sale adelante con tratamiento médico.

"El Borrego" cumple con la cuarentena por COVID-19, pero tuvo que salir a hacer unas compras de última hora, cuenta él, y al conducirse por piso empedrado fue que chocó con una piedra que no vio y salió volando.

No iba a exceso de velocidad y por instinto metí la mano derecha para no pegar contra el piso, y todo mi peso se cargó a la muñeca. Mi doctor de cabecera me mandó medicamentos para el dolor”.