"El Buki" revela por qué rechazó trabajar con Lucero en una telenovela

México. Si hay algo de lo que Marco Antonio Solís,

"El Buki", se arrepiente, es haber rechazado trabajar con Lucero en una telenovela y en declaraciones al programa Hoy cuenta por qué lo hizo.

Aunque no menciona el nombre de la telenovela en la que pudo haber actuado con Lucero, sí dice que le pesa mucho no haber podido trabajar con ella por cuestiones de su agenda de trabajo, entre otras cosas.

“Yo creo que he dejado ir muchas cosas, porque no las he sentido, entonces a lo mejor han sido cosas importantes, no sé, vamos a decir una telenovela que deje ir un día que me ofrecieron hace muchos años con Lucero, no la hice."

Lucero. Foto de Instagram

"El Buki" reconoce que Lucero es una de las mejores actrices y cantantes mexicanas de los últimos tiempos y considera que ese proyecto hubiese sido perfecto para la carrera de ambos, pero no se hizo realidad, tristemente.

Marco Antonio Solís reflexiona sobre sus aciertos y errores y entre esto último destaca que "dejó ir" la oportunidad de trabajar con Lucero, pero mientras haya vida, hay esperanzas y tal vez en un futuro no lejano lo consiga.

“Hay que esforzarnos, hay que seguir adelante, que es motivo de mucho orgullo venir de abajo, en mi caso, tengo también en mi lista muchos fracasos, es hermoso levantarse una vez más, esto no es fácil, pero vale mucho la pena”, señala también.

"El Buki" presentó ante medios de comunicación recientemente su marca de tequila, además ya tiene su propio hotel y no puede quejarse porque sigue llenando de manera particular lugar donde se presenta con su show.

También Marco Antonio Solís, "El Buki", emprende pronto su gira Qué ganas de verte y también trabaja en el espectáculo de Los Bukis, el cual ha resultado un éxito en USA y pronto lo presentará por la república mexicana también.