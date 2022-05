"El Burro" Van Rankin escribiría libro sobre su amistad con Luis Miguel y ADELANTA qué contaría

México. Jorge "El Burro" Van Rankin escribiría un libro en el que contaría muchas anécdotas que vivió con Luis Miguel. Durante años ambos compartieron una amistad cercana y el popular conductor de televisión contaría varias de ellas.

En entrevista con el programa Todo para la mujer, "El Burro" Van Rankin comentó que entre muchos de los proyectos que tiene en mente destaca el escribir un libro que contendría anécdotas que vivió con Luis Miguel, ambos en sus años de juventud.

“Lo conocí en el 84, antes del temblor, 85 a principios y nos hicimos muy cuates en un viaje a Ixtapa, me tocó con él en cuarto, nos hicimos muy cuates, nos llevamos 12 años muy bien hasta que hubo…”, dice Van Rankin en el citado espacio radiofónico.

Jorge destaca que guarda muchas cosas sobre Luis Miguel respecto a esos años en que fueron grandes amigos, pero "jamás abriría la boca" porque no le corresponde, eso sí, de editar el libro que menciona, podría compartir algo.

"Yo vi la serie, me sacaron a mi como un pend%&# aventando palomitas, ese no era yo”, dice Jorge, quien no dudaría en contar su verdad sobre muchas cosas que se han dicho sobre la amistad que tuvo con Luis Miguel y que en la bioserie del cantante no mostraron como debían.

Foto de Instagram

Y sobre el alejamiento amistoso que tuvo Jorge con Luis Miguel, y su "reconciliación", refiere: “Pasaron 22 años, me volví a encontrar con él, nos juntó Miguel Alemán para la serie, para un caemito que hicieron en el Baby O’, yo lo hice, lo encuentro después de 22 años que nos habíamos peleado, una reconciliación honesta de abrazo y todo."

Además Jorge, quien también es actor y ha participado como tal en series de televisión como 40 y 20, comparte a Todo para la mujer que pudo presentar a Luis Miguel a su esposa e hijos, hasta se tomaron fotos: "luego sentí que era el Luis Miguel de antes”.

Leer más: "La brujería sigue cerca": Mhoni Vidente dice que los papás de Christian Nodal SE DIVORCIARÁN

Orgullosamente, "El Burro" Van Rankin recuerda de su juventud que muchos de sus amigos lo consideraban "un imán" con las mujeres, puesto que "las jalaba": "de esas aventuras también tengo mucho por contar. Yo era el Rey Pele, el que jalaba a las chavas, porque no era tan feo, así como me ves de feo ahora, ya tengo 58 años, entonces yo era el que movía todo el asunto."