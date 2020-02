El Burro Van Rankin propone matrimonio a la madre de sus hijos

Durante una entrevista que Galilea Montijo le hizo a su amigo y compañero del Programa Hoy, Jorge "El Burro" Van Rankin, se llevó a cabo una petición muy especial. Viendo a la cámara el conductor de televisión le pidió matrimonio a Magda, madre de sus hijas. "Así como te he dicho que me cuesta mucho trabajo decir cosas, me voy a atrever porque es sincero y es real, te amo, a pesar de tus cosas y tus enojos, sabes que te enojo profundamente".

Yo le diría, Magda te prometo que este año vamos a hacer un evento muy pequeño firmando, y que nuestras hijas carguen tu vestido y me voy a casar contigo, ¿te quieres casar conmigo?

Las felicitaciones por parte de sus compañeros del matutino no se hicieron esperar; "El Burro" Van Rankin compartió con todos los televidentes la respuesta por parte de su amada Magda.

"Creo que soy afortunado de conocer a una mujer así, porque sí es una gran mujer y la amo, ella es muy fría, íbamos a mandar una cámara, pero a ella no le gusta eso, les tengo que confesar una cosa que puso aquí, 'tú sabes que igual y no te lo tengo que decir y siempre estaré contigo en las buenas y no tan buenas, gracias por todo y por siempre estar para nosotros'".

Escríbeme algo o dime 'ya no vengas' o lo que quieras, pero pon algo.

Ante la petición de "El Burro" Van Rankin, Magda le envió un mesaje que leyó Galilea Montijo: "pone 'te amo, sí', pone como las copitas de que vamos a celebrar".