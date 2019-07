El Capricho de Sinaloa está de regreso en la música

Mazatlán.- El cantante Eliezer, “El Capricho de Sinaloa”, se inició en la música hace 10 años. Tras un tiempo de reposo regresa al mundo artístico, y lo hace en grande con un disco en sus manos, el cual lleva por título Por amarte.

Del material se desprende el primer sencillo, con el mismo título, autoría de Horacio Palencia, donde se habla del desamor y cuando las cosas salen mal tras terminar una relación.

Presumen disco

El artista resaltó que su nueva producción incluye la mitad de temas inéditos y de covers. Entre los compositores figuran Bautista Manuel Reynoso, Tomás Méndez, Charly Pérez, Martín Urrieta, Víctor Díaz, Jesús Ramírez y Mario Martínez.

Incluye las canciones Migajas de amor, Un dolor, Llamarada de petate, El chicle se me pegó, Incomparable, Urge, Me gustan toditas, Tu retrato bonito, Mi barquita de madera y Para que tú me quieras.

La producción la realizó hace unos meses en Culiacán con la banda Culiacancito. Ahora promociona la melodía Por amarte, de Horacio Palencia, y espera que se coloque entre las preferidas del público. Ya estrenó el video, el cual realizó en la Ciudad de México, y al igual que la canción, ya se escucha en territorio nacional.

Indica que su mamá es María Sebastián, quien hizo una exitosa carrera en la música y ahora espera seguir sus pasos, ya que ella logró alternar escenario con grandes artistas del regional, entre ellos Vicente Fernández.



El cantante, nacido en Mazatlán pero radicado en Los Cabos, agradece a las personas que lo apoyan en su regreso a la música. Resalta que las plataformas digitales y las redes sociales han abierto una manera muy productiva de promocionar la música. Agrega que desea más adelante realizar un video con mariachi, pero por ahora promociona el que hizo con banda. Otra de las metas es llegar al corazón del público, por ello está muy al pendiente de las redes sociales y de sus seguidores.