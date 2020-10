'El Caso Watts': videos y psicofonías de apariciones fantasmales

Colorado.- Hace quince días, para ser exactos el pasado 30 de septiembre, Netflix agregó a su catálogo la serie documental "El Caso Watts: Padre Homicida", que cuenta cómo Christopher Watts, acabó con la vida de su esposa Shannan Watts y sus hijas Bella y Celeste, de 4 y 3 años respectivamente.

Los hechos se dieron en Frederick, pueblo de Colorado, Estados Unidos, donde hasta el fatídico día llevaba una vida de familia como la de cualquier otra persona, pero con un trasfondo lleno de problemas lamentablemente también muy comunes en la sociedad, como lo son actitudes posesivas, manipulaciones, mentiras, e incluso infidelidades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El gran boom de la serie se dio por la buena narrativa que en todo momento describe al pie de la letra lo que supuestamente sucedió en 2018, incluso, agrega grabaciones reales captadas por las autoridades locales durante el día que allegados a Shannan denunciaron su desaparición y la de su descendencia.

Al inicio del filme se ve el material mencionado, que muestra a Christopher Watts ofreciendoa los agentes un recorrido por su casa, momento en que supuestamente se pueden presenciar manifestaciones pranormales, mismas que han provocado susto a miles de personas.

Los internautas no se hicieron esperar y mediante las distintas redes sociales destacaron momentos que consideran paranormales, o que según ellos, son "mucha casualidad".

Apagón

Durante el recorrido mencionado un par de párrafos arriba, sucede un extraño apagón justo cuando un amigo de la fallecia se acerca a un cuarto que tenía las luces encendidas, aunque aparentemente ninguno de los ahí presentes se percató del momento.

Muchos teorizan que alguno de los presentes pudo hacerlo, sin embargo, otros comentan que sería ilógico, pues en las imágenes no aparece nadie más y supuestamente tampoco había otros.

Supuestas psicofonías durante cateo

En el momento en que la policía optó por llevar binomios policíacos a la casa para obtener más pistas, internautas hicieron notar supuestas psicofonías

"Tengo a Cece"

Cuando una de las presentes entra a un armario donde había ropa de las pequeñas se puede escuchar "i have Cece", traducido al español, "Tengo a Cece". Esto toma una perspectiva más aterradora als aber que la niña Ceelste solía ser llamada Cece.

"Esta es nuestra casa"

En el momento que los grupos de investigación entrar al dormitorio de los papás, la misma voz, descrita como fenemina, exclama: "This is our home", en español: "Esta es nuestra casa".

"Ayuda..."

De nueva cuenta la voz de mujer hace su aparición en el armario de las dos menores hasta el momento desaparecidas, en esta ocasión pidiendo ayuda notoriamente agitada.

Risas

Al parecer los armarios son un punto de fuerte actividad en el lugar, pues al recorrer el de la difunta Shannon se escuchar el ruido de risas aparentemente pertenecientes a niñas

Sonó como un niño riéndose o algo así", dijo una de las presentes.

Pero no todo fueron voces o sonidos, en el momento que los investigadoes están en la sala de la vivienda afirmaron que se vio una sombra aparentemente de niña, que sube las escaleras.