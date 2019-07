El Chapo de Sinaloa busca novia y en su Instagram pide cómo la quiere

El Chapo de Sinaloa ha sorprendido a sus fans en Instagram, pues el cantante ha lanzado una convocatoria a través de ella, en la que pide con urgencia una novia, de la cual no le importaría su edad, a cambio él promete ser un hombre trabajador, apasionado y fiel. Aquí te decimos qué requisitos pidió el cantante del género regional mexicano.

“Busco Novia!!Urge. La edad no importa,entre 18 a 50 años de edad!!Requisitos,que no sea celosa, que no joda la vida, y que sea alegre divertida. Soy romántico, apasionado, trabajador y fiel”, escribió su más reciente publicación el cantante Erenesto Pérez, mejor conocido como El Chapo de Sinaloa.

Ante esta publicación, sus seguidoras se han proclamado y hasta piden ser ellas la pareja del cantante, con mensajes como "Yo guapote", "Me encantas", "Qué hay qué hacer para llegar a tu vida", el intérprete se volvió codiciado en redes.

Ernesto Pérez, El Chapo de Sinaloa, de 43 años, nació en Huejote,. municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 14 de enero de 1976. El cantante y además compositor mexicano saltó a la fama por canciones como La noche perfecta, Le hace falta un beso, Tú, yo y la Luna, entre otros éxitos más.

Al El Chapo de Sinaloa se le puede ver muy activo en redes sociales y trabajando presentándose en jaripeos, pues de acuerdo a sus publicaciones el cantante se encontraría en Miami.