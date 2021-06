El Chapo de Sinaloa "pisoteó" a Chiquis Rivera, ahora pide perdón: "maravillosa chiquilla que adoro"

La semana pasada Chiquis Rivera publicó un breve video en su cuenta de Instagram mostrando sus grandes atributos traseros, esto para promocionar una crema anti celulitis. Ante esto El Chapo de Sinaloa, conocido cantante del Regional Mexicano, arremetió en contra de la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera ("La Diva de la Banda").

El cantante sinaloense manifestó que no podía resistirse a dar su opinión "sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñan el cu...". El Chapo de Sinaloa se preguntó cómo podían tenerle respeto a las mujeres, ya que se la pasaban publicando este tipo de contenidos en sus redes sociales.

¿Será que tienen una cara horrible? ¡Qué pena cabrón, pena ajena! ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?

Algunas personas apoyaron los comentarios de El Chapo de Sinaloa y otras más lo criticaron e incluso, fue señalado como toda un "machista". Ante esto llevó a cabo un Instagram Live para aclarar la situación y además, pedirle disculpas a Chiquis Rivera.

Según el cantante cuando vio estas imágenes no sabía que se trataba de la sobrina de Lupillo Rivera, "en ese momento se me salió comentar algo y si quiero pedir disculpas, que quede muy claro, quiero pedir disculpas a un par de frases que utilice, que como ser humano las puedo utilizar, pero ante el público no me vi muy bien usando esas expresiones".

Aseguró que esas polémicas declaraciones no eran para Chiquis Rivera: "no me estaba refiriendo a esta maravillosa chiquilla que adoro y que soy fan".

"Estaba expresándome directamente sobre los medios que entre más, no generalizo, hasta donde se puede exhibir la mujer y muchos me han señalado que soy un irrespetuoso, un poco hombre, que no soy un caballero, siempre he dicho que para que haya caballeros debe de haber damas, para que se le respete hay que respetar".