"El Chapo de Sinaloa" se indigna con Chiquis Rivera por mover su retaguardia para publicitar un producto

México. A Chiquis Rivera se le ocurrió compartir en sus redes un video donde se ve moviendo su "retaguardia" para promocionar un producto de belleza y el cantante Ernesto Pérez, "El Chapo de Sinaloa", reprueba tal acción.

A "El Chapo de Sinaloa" le parece indigno que existan mujeres que, por llamar la atención, enseñen su cuerpo de la manera en que lo hace Chiquis, y en sus redes sociales lo comparte él.

No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención y enseñen el cuerpo; ¿será que tiene una cara horrible? que pena y vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿cómo tenerles respeto?

En varios portales de noticias se comparte ya la publicación que acaba de hacer "El Chapo de Sinaloa" , cantante de temas como La noche perfecta y Le hace falta un beso, quien es originario de Badiraguato, Sinaloa, México.

Y es que al famoso cantante no le agradó ver a Chiquis Rivera bailando y mostrando su cuerpo, todo para publicitar un producto de belleza.

Y muchos usuarios le dan la razón al cantante. "La verdad tiene toda la razón. Da mucha tristeza como algunas mujeres se han perdido la dignidad y el respeto hacía ella misma", escribe por ejemplo la usuaria @verolaraleal.

Muy de acuerdo con él", "la pura verdad", "es demasiado, ya no existe el respeto", "las mujeres de hoy si no enseñan la cuchufleta no son felices", escriben otros.