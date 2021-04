¿El Chapo es parte del Universo de Marvel? 'Falcon y el Soldado de Invierno' hace referencia al capo

Una de las series que más han creado revuelo en las últimas semanas, 'Falcon y el Soldado del Invierno', perteneciente al Universo de Marvel, que se estrena en Disney+, recientemente incorporó a Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, en la trama.

La inesperada y repentina referencia y mención a El Chapo en 'Falcon y el Soldado del Invierno' generó gran sorpresa entre los fans de Marvel, quienes hicieron el nombre del capo tendencia mundial en redes sociales tras ver el episodio.

Esto debido al indiscutible paralelo entre uno de los personajes de la historia con los hechos en la vida del narcotraficante, que llevaron a los fans a bromear respecto a la incorporación de El Chapo al Universo de Marvel.

'Falcon y el Soldado del Invierno', cuyo título original en inglés es ‘The Falcon and The Winter Soldier’, estrenó este viernes su cuarto episodio que había sido esperado por los fanáticos.

Este nuevo episodio, de nombre ‘El mundo entero está observando’, contiene una escena que, alerta de spoilers , muestra a Zemo, uno de los villanos de John Walker, escapar a través de un agujero en el suelo.

Como muchos recordarán, fue en 2015 cuando ‘El Chapo’ Guzmán se dio a la fuga de la prisión, de una manera similar, por no decir idéntica a la que se observó en la serie, mediante un tunel excavado desde su celda.

Si bien para muchos esto podría resultar en una coincidencia muy grande, la referencia no se detiene ahí, pues incluso uno de los personajes mencionó al capo abiertamente, indicando que este había inspirado directamente a la historia del nuevo episodio de ‘The Falcon and The Winter Soldier’.

“No puedo creer que imitó a ‘El Chapo’”, dijo Sam Wilson, también llamado Falcon en la serie, quien es interpretado por el actor Anthony Mackie.

Tras la mención de ‘El Chapo’, la audiencia que ve semanalmente ‘The Falcon and The Winter Soldier’, o 'Falcon y el Soldado del Invierno', no pudo evitar estallar en comentarios y en memes en redes sociales.

La reacción del público hizo que tanto El Chapo como el nombre de la serie de Disney+ se colocaran en tendencias mundiales de Twitter.