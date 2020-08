El Chavo del 8 queda fuera de la televisión mundial, fans han expresado "no te vayas Chavo"

Millones de fans de los diversos programas de Chespirito podrán expresar: "¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos?". Solo que en esta ocasión no llegará El Chapulín Colorado ha solucionarlo todo. Tras casi 50 años de transmisiones de manera ininterrumpida en la televisión, todos los programas creados por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, han quedado fuera de la televisión a nivel mundial.

Cabe recordar que programas como "El Chavo del 8" o "El Chapulín Colorado", se habían transmitido no solo en México, sino también en muchos países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Argentina, Perú y muchos más. La salida de los programas de Chespirito de la televisión, se debe a una disputa legal entre la familia de Roberto Gómez Bolaños, creador de las series y Televisa, que están definiendo a quién le corresponde recibir los recursos económicos producto de los derechos de retransmisión. Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido "Genio del Humorismo", comentó en Twitter:

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos.

Los programas de Chespirito, entre estos El Chavo del 8, dejaron de transmitirse en la televisión mundial el pasado viernes 31 de julio. Asimismo quedaron bloqueados en varios sitios de internet. Graciela Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, también expresó su sentir al respecto: "es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo, esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia".

Programas como El Chavo del 8 (que alcanzó los 100 capítulos) inició transmisiones en 1973 y concluyeron en 1980, sin embargo, los capítulos se continuaron emitiendo en muchos países de América Latina. En 1995 alcanzó los 300 millones de espectadores a nivel mundial y en 2006, se creó la serie animada de El Chavo del 8 para llegar a nuevas generaciones.

SBT, canal que transmitía los programas de Chespirito en Brasil, afirmó que la decisión se debe a un conflicto entre los titulares de los derechos de las historias y la empresa Televisa, que posee los derechos de producción. En un comunicado el canal manifestó que "lamenta la decisión, principalmente con respecto a su audiencia, que ha seguido fielmente la serie durante tantos años. La estación continúa apoyando un acuerdo entre las dos compañías mexicanas lo antes posible y, si esto sucede, estaremos encantados de informar a los fanáticos de El Chavo, El Chapulín Colorado y Chespirito de inmediato".

Édgar Vivar comparte nostálgicas fotos del elenco de El Chavo del 8 en sus redes sociales. Foto: Twitter @varedg

El periodista de Univisión Raúl Brindis, comentó en su cuenta de Twitter que "por problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa, se ha detenido toda transmisión de sus programas en televisión abierta en México y más de 20 países. El 31 de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños".

Hasta el momento Televisa permanece en silencio, ante esta decisión que ha entristecido a millones de fans de los programas de Chespirito. En redes sociales con los hashtag #NoTeVayasChavo y #QueremosAChespirito, fans de Latinoamérica han alzado la voz ante esta situación. "Mi papá de 85 años se divirtió viendo al Chavo, yo de 47 años crecí y me divierto viendo al Chavo, mi hijo de 7 años ve el Chavo y es su programa favorito", "me despierto con la noticia de que sacan el Chavo y todas las cosas de Roberto Gómez Bolaños y siento que entierran un pedazo de mi infancia".

En 2017 el productor de televisión Roberto Gómez Fernández contó en una entrevista para el diario El Universal, que Grupo Chespirito maneja las licencias de explotación comercial de los personajes, luego de que Televisa dejó de operar su oficina para ello; el hijo de Roberto Gómez Bolaños encabezó la transición por casi un año. La televisora contaba con los derechos de transmisión de las series originales.

Aunque la obra de Roberto Gómez Bolaños ha gozado por décadas de amplia aceptación entre el público hispanoparlante, la intelectualidad mexicana frecuentemente ha lanzado críticas hacia la misma. De acuerdo a Darío Martínez Brooks, ningún otro cómico mexicano ha alcanzado a tantos países de habla hispana. El crítico de televisión Álvaro Cueva opina que Chespirito tuvo la capacidad de aprovechar el lenguaje televisivo y crear guiones originales que podían entretener "a niños y adultos por igual".

Según el sociólogo e investigador de la UNAM Raúl Rojas Soriano, los chistes que hacía Quico sobre la pobreza de El Chavo, las bromas sobre la obesidad de Ñoño o el rechazo de la comunidad a Bruja del 71, exaltan comportamientos clasistas y machistas. Según Luis Carrasco, profesor de Comunicación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), "en sus programas había un auténtico bullying".

También te puede interesar:

Los personajes que inmortalizaron a Édgar Vivar en El Chavo del 8 y en Chespirito

Así lucía Ramón Valdés el día de su boda religiosa con la bella actriz Araceli Julián

¿Por que solamente "La Bruja del 71" asistió al funeral de "Don Ramón"?