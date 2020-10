El Chef Daniel Ovadía habla sobre la polémica con Beatriz Gutiérrez

México.- Tras una fuerte polémica en donde estuvo involucrada Beatriz Gutiérrez Müller en las redes sociales, el Chef Daniel Ovadía, en entrevista con el programa Así son las cosas, de W Radio, esclarece lo sucedido y todos los cuestionamientos sobre el cierre de su restaurante y las acusaciones que lo vinculan a supuestamente recibir dinero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fue el pasado 15 de diciembre cuando el Chef compartió a través de Twitter una fotografía en la que se compara el vestido de Gutiérrez Müller con un flan, esto tras la ceremonia del Grito de Independencia junto a su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un principio Daniel lo había tomado como un meme gracioso que al compartirlo no tendría gran relevancia, pero con el paso de las horas todo fue un caos y se volvió tendencia en dicha plataforma, logrando recibir miles de mensajes de amenazas e insultos.

Él asegura que días después, las acciones comenzaron a subir de tono, ya que comenzó a recibir llamadas en donde lo amenazaban con atentar contra sus restaurantes, como romper los vidrios de sus instalaciones y violentar al personal que ahí trabaja.

Comenzó a haber una tensión que no entendíamos que por una foto o una broma se pudiera desencadenar todo esto. Y ahí es donde comienza, pero afortunadamente todo quedó en redes sociales y no pasó más. Posteriormente, en la noche, me llega un tuit en donde dice que yo recibía fondos del Conacyt, justamente el presidente iba a ser noticia la desaparición de los fideicomisos y pues me agarran para decir que Daniel Ovadia ‘abrió todos sus restaurantes con dinero del Conacyt’ y tiempo después publican un screenshot donde aparece el nombre de mis empresas y comienzan a asegurar que yo recibo dinero público", comentó el Chef ante Javier Risco y Gabriela Warkentin.