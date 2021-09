"El Chente de Los Mochis" cae en manos de su mánager; enfrenta dificultades para dedicarse a la música

Los Mochis, Sinaloa.- Después que en 2018 Raúl Uribe, “El Chente Fernández de Los Mochis”, se volvió viral por un video donde se notó el gran parecido que tiene en voz y físico con Vicente Fernández, dejó Sinaloa y ahora está en Guadalajara, Jalisco, donde busca hacer su carrera musical.

Sin embargo, “El Chente del Oxxo” ahora sufre porque fue engañado por su representante y ahora no puede dedicarse a la música, ya que de hacerlo, debería pagarle la mitad de lo que ingrese, algo que lo tiene sufriendo necesidades económicas.

Desde que llegó a Guadalajara, Jalisco, el 13 de enero del 2019, por invitación de Ricardo Bobadilla, representando artístico de personajes como Pancho Barraza, ha luchado por su carrera musical; sin embargo, aún espera alguna oportunidad que lo ayude con su carrera.

Tras no poder concretar por problemas de agenda con el representante, otra persona de quien se reservó su nombre le convenció de que lo representara, pero a través de engaños, más que apoyarlo, ha jugado con su imagen.

“Tengo un contrato firmado, pero no puedo trabajar por mi cuenta. Se supone que son mi mánager, mi patrón y no han hecho nada conmigo. Estoy molesto por ese lado, no han hecho nada conmigo. Me siento amarrado con esa persona que pues en realidad lo único que hicieron es lucrar con mi imagen”, comenta para Debate el artista.

“El Chente de Los Mochis” busca seguir su carrera musical. Foto: Debate

Raúl Uribe no puede trabajar en el canto, pues si lo hacen deben pagar a alguien que no lo apoya, por lo que con su esposa venden artículos y curiosidades, además de vender tamales los fines de semana con lo que se ayudan para solventar los gastos.

“Me agarraron muy verde, muy inocente de a tiro, abusan de la gente humilde, de la gente de corazón sencilla, muy a todo dar, son gente que se aprovechan de la situación porque tienen un cerebro y como uno está ansioso y deseoso de regalar mi talento, pero lucraron con mi imagen”.

Raúl Uribe "El Chente de Los Mochis". Foto: Debate

Raúl ahora busca seguir con su carrera, aún siente que puede dar el talento que le fue otorgado para alegría del público, aunque siente que aún no le llega la oportunidad por la que dejó Los Mochis, Sinaloa y llegó a Guadalajara, Jalisco, sí tiene fe y el apoyo de su familia.

“El Chente del Oxxo” canta en eventos pequeños, mientras no se de cuenta su manejador, para que no le cobre”.