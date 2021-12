"El Chente del Oxxo" desmiente que haya firmado con Netflix por millones de dólares: "¡Es una vil mentira!"

México. Como una "vil mentira", así define Raúl Uribe, "El Chente del Oxxo" de Los Mochis, la información que ha salido recientemente a la luz respecto a que firmó un contrato millonario con Netflix.

Raúl Uribe, "El Chente del Oxxo" de Los Mochis, comparte un video en sus redes sociales en donde aclara que es mentira que haya firmado con productores de Netflix para trabajar y menos en la serie de Vicente Fernández que graban actualmente acerca de su vida.

"Es mentira esa publiación y no sé quién la subiría a redes, lo que es cierto es que me está afectando mucho; jamás he firmado nada con Netflix, ni con los productores de la bioserie y mucho menos habre recibido tanto dinero."

Foto de DEBATE

Uribe, originario de Los Mochis, Sinaloa, México, se muestra molesto en la grabación porque es falso que vaya a recibir supuestamente 2.5 millones de dólares por haber firmado con la plataforma de streaming para trabajar con ella.

"Además me está afectando mucho emocionalmente, también el lo personal y puede perjudicarme también en mi carerra", comparte también el señor Uribe.

"No se vale que quieran lucrar con un sueño y que se hayan portado así, no sé por qué son asi, que juegen con mis sueños y sentimientos. Soy gente honesta y pobre, y no se vale."

Uribe se ha convertido en una persona muy famosa en las redes sociales tras imitar con su voz al recientemente fallecido cantante Vicente Fernández, habla como él y físicamente también se parece mucho a "El charro de Huentitán".

Durante 2017 saltó a la fama por mostrar su talento y parecido a Vicente Fernández, incluso muchas personas lo han buscado en Los Mochis para conocerlo y fotografiarse a su lado.