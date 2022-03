"El Circo", el polémico corrido de Los Tigres del Norte protagonizado por Carlos Salinas de Gortari

"Por eso los suavizamos antes de grabarlos. Sin embargo, eso no significa que no nos asustemos para cantar las cosas como son, y decir lo que siente nuestro pueblo. En el corrido 'El Circo', hablamos de lo que pasó durante el gobierno de Carlos y Raúl Salinas de Gortari".

Aseguró no tener problemas con quienes cantan así, pero ese no es el estilo de la banda originaria de Rosa Morada, municipio de Mocorito, en el estado de Sinaloa, México .

El hermano del ex presidente estuvo varios años en el Penal de Almoloya en la Ciudad de México , al estar involucrado en el asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu (esposo de su hermana Adriana), y por enriquecimiento ilícito ; sus cuentas fueron congeladas y se le aseguraron algunos bienes.

En la década de los 90's los llamados "Jefes de Jefes" del Regional Mexicano , grabaron el corrido "El Circo" , de la autoría del compositor mexicano Jesse Armenta , el cual fue incluido en su álbum "Unidos para siempre". En esta canción, los protagonistas son el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl .

Además de ser portavoces de los miles de indocumentados que dejan su hogar en busca de un mejor mañana, la agrupación sinaloense Los Tigres del Norte también abordan las problemáticas sociales y el acontecer político tanto de México como de Estados Unidos . En su extenso repertorio no solo cantan sobre personas ficticias como "Camelia la Texana" o "Teresa Mendoza", también hacen mención de personas de la vida real, como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari .

Francisco Inzunza

