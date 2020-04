El Covid-19 los deja sin viaje y celebración, pero no sin unión y amor

Mazatlán, Sinaloa.-El periodo de cuarentena impidió que el festejo del 16 aniversario de matrimonio de Celia Correa de Lizárraga y Alfonso “Poncho” Lizárraga fuera tan espectacular como en años anteriores.

El líder de la banda El Recodo y su bella esposa acostumbran a disfrutar viajes, fiestas o espectáculos en diversas partes del mundo para conmemorar esta fecha tan especial, pero en esta ocasión, la pandemia por el coronavirus Covid-19 impidió que pudieran hacer planes fuera de su hogar en Mazatlán.

Lo anterior no los limitó para que se dedicaran tiernos y románticos detalles, así como simbólicas palabras en persona y a través de redes sociales.

Románticos. “Yo, Luis Alfonso Lizárraga Lizárraga, te recibo a ti, Celia Correa Arroyo, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eres Mi Persona Favorita, Mi Complemento, Eres Mi Todo, la que con una Sonrisa me hace sentir Mariposas en Mi Cuerpo y que con un Beso me eleva al Cielo. Ayer y Hoy y Siempre Te Voy Amar, Feliz Aniversario 16”, escribió Alfonso junto a un videoclip, que colgó en Instagram, con imágenes y video del día de su boda, musicalizado con la romántica canción interpretada por el grupo N Sync, Yo te voy a amar.

En la misma red social, Celia compartió el mensaje: “Feliz #16 Aniversario Mi Amor!!! @poncholizarraga. Sin duda este será un aniversario diferente... En donde no habrá viajes, ni cena en restaurante, tal vez ni regalos jeje Pero sin duda será muy especial! Por q estamos unidos, sanos y enamorados! Y con las personas que más amamos en el mundo! Que son nuestras hijas!!! Y eso es lo más IMPORTANTE!!! #teamo y espero cumplir 60 años más de casada contigo! #happyaniversary #16 #stayathome”, escribió.

La cantante Diana Reyes, Armando Celis líder de banda Los Sebastianes, las cantautoras Helen Ochoa y Sandra Padilla felicitaron a la pareja y les desearon más dicha juntos.

Pormenores. La pareja contrajo matrimonio el 17 de abril de 2004 en la Catedral de Mazatlán, y uno de sus padrinos fue el reconocido productor Emilio Estefan.