El Coyote aclara lo sucedido antes de su show en Tecoman, Colima

José Ángel Ledesma, mejor conocido como El Coyote, se presentó este fin de semana en el palenque de la Feria del Limón 2020 en Tecoman, Colima. Antes de su show unas personas publicaron en redes sociales que el cantante sinaloense cancelaría su presentación pues había tenido severos problemas para respirar, motivo por el que fue llevado de emergencia a un hospital.

Ante los rumores El Coyote aclaró lo sucedido mediante un video publicado en su cuenta de Facebook. "Fueron problemas levecitos, me quiso pegar como una gripa y me agarró muchas flemas por un refriado que me pegué en la mañana, venía un poco desvelado, me levanté a las cinco de la mañana en su humilde casa en Obregón, Sonora donde hace mucho frío".

Pero, estamos bien de salud, bendito mi padre Dios que nunca nos ha dejado solitos.

El cantante del Regional Mexicano tuvo que acudir al médico, pero regresó al poco tiempo al palenque de la Feria del Limón, para cumplir con todo su público como el profesional que es, "gracias a la gente de Tecoman por esperarnos", expresó.

Asimismo publicó otro video cuando entra al ruedo gallístico: "aquí andamos con todo en el Palenque de Tecoman, anda circulando en las redes sociales un chisme sobre que iba a cancelar el evento por salud, pero nada de eso mis amigos, aquí andamos echándole ganas".

En otro video, mientras se dirigía a un show en el municipio de Concordia, Sinaloa, José Ángel Ledesma mandó un claro mensaje a la persona que difundió el rumor de su salud.