El Coyote debe bajar de peso o podría perder la vida

El cantante sinaloense José Ángel Ledesma, conocido en el Regional Mexicano como El Coyote, confesó encontrarse en delicado estado de salud.

Y es que hace unos días, estuvo a punto de sufrir un derrame cerebral.

En una entrevista con El Gordo y La Flaca de la cadena Univisión, el cantante grupero reveló que los médicos le dieron un ultimátum, pues su sobre peso podría traerle graves consecuencias, incluso, la muerte misma.

El Coyote comentó:

“En Culiacán (Sinaloa) me quiso pegar un derrame cerebral, agotamiento, estrés, pensé que no la iba a librar. Se me subió la presión, tenía 230-160”.