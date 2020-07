El Coyote defiende a su hijo como una fiera tras ataques de los haters

El cantante José Ángel Ledezma quiso compartir en redes sociales el cumpleaños de su hijo José Emiliano, pero los criticaron por su sobrepeso, lo que provocó que el artista respondiera a su manera.

El menor llegó esta semana a los 10 años de edad y el intérprete de música regional mexicana, mejor conocido como "El Coyote", posteó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al festejado.

Tras el post emotivo surgieron comentarios positivos por parte de seguidores y artistas del medios del espectáculo, pero también hubo cibernautas que los criticaron por su sobrepeso.

"No pues los dos sí están bien gordos, ya ponte a dieta a la ve#&/", comentó un usuario a manera de burla.

Pero "El Coyote" no se quedó callado y respondió con insultos a sus detractores.

"A su pinche madre vaya a decirle pendejadas compa, ¿cómo la ve? Ábrase a la ve, nadie lo tiene aquí de metiche, a la ve".

Luego de haber iniciado el revuelo, otros usuarios de la red social le pidieron al artista que tomara las osas con calma, incluso le sugirieron no reaccionar con más ofensas.

"Tómalo con calma. Sí están obesos, eso no es mentira, pero no reacciones así de mal (...) las opiniones buenas o malas son eso, opiniones, y tú estás expuesto a eso por lo que publicas. Tranquilízate y no sigas tú", comentó una chica.