"El Dasa" prefiere cantar a inmigrantes que narcocorridos

Para Dasahev López Saavedra, "El Dasa", es importante dar un buen ejemplo de superación a la sociedad, pues desea que lo recuerden como alguien que aportó cosas positivas a la música.

"Respeto a quienes hacen e interpretan los narcocorridos, pero prefiero mostrar otro tipo de superación, sobre todo porque entre mi público hay niños y no me gustaría verlos cantando temas que hablen sobre drogas", indicó en la presentación de su tercer material discográfico como solista que se titula "El hijo del desierto".

Sobre el sencillo que lleva el mismo nombre, describió que lleva una parte de su vida, pues aborda los pesares que atraviesan los miles de inmigrantes mexicanos para llegar a Estados Unidos, en pos del llamado "sueño americano".

"El Dasa", que en la Unión Americana inició su camino de éxito al aparecer en la serie "El vato" (del que adelantó, en breve se verá la segunda temporada), indicó que en su nuevo álbum se reafirma su fuerte tendencia romántica, de ahí que se encuentren melodías como "Buenos días amor", "Inigualable", además de temas bailables, que no pueden faltar en su propuesta musical.

"Considero que es un disco muy positivo, con temas que se escucharán en la segunda temporada de la serie", mencionó el cantante.

Víctima de la delincuencia

Dasahev López Saavedra mejor conocido como El Dasa, nuevamente fue víctima de la delincuencia, pues dio a conocer que entraron a robar a su casa de Las Vegas mientras él estaba trabajando en México.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante envió un contundente mensaje a los delincuentes con respecto a los objetos que se llevaron.

“Les digo ahorita a todos los que me están viendo: ¡no sean pend...! y vendan las cosas a alguien que no se vaya a dar cuenta de que son mis cosas porque créanme que voy a dar con ustedes, créanme que voy a dar con todos y me los voy a ching...”.

El cantante señaló tener coraje pues con mucho esfuerzo ha salido adelante.

“Me he partido la madre... yo solo para salir adelante”.

En el mismo video, el joven de 24 años cree el atraco tiene que ver con las mismas personas que lo despojaron de su carro hace casi dos meses.

“Pónganse trucha porque yo sé quién es, ya me robaron mi carro y los tengo en cámara, volvieron, agárrense porque me los voy a ching... Saludos y ánimo porque no saben que yo valgo mucho más de lo que ustedes me robaron”.

El pasado 5 de enero, El Dasa denunció el robo de su auto en la puerta de su casa.

“Desgraciadamente hoy me tocó a mí que me robaran afuera de mi casa, se metieron a mi carro. Pero lo que me molesta es lo siguiente. La persona que me robó está grabada en cámaras y desgraciadamente es latino y ya había encontrado mi casa y días antes se tomó fotos conmigo afuera, y muy amablemente me las tomé. Es por eso por lo que los artistas cuidan su privacidad. Espero entiendan por qué no les damos la confianza a toda la gente y tenemos que cuidarnos más", escribió en aquella ocasión.

Con información El Universal