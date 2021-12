"El Día de la Virgen fue el principio del fin", Mhoni Vidente espera un "nuevo comienzo"

México. Mhoni Vidente ahora causa controversia en redes sociales tras compartir en sus predicciones de YouTube que viene una nueva etapa para el mundo entero en todo.

"El Día de la Virgen fue el principio del fin", señala Mhoni Vidente y además reitera que espera un "nuevo comienzo" en todos los aspectos para la humanidad.

Mhoni Vidente, astróloga cubana de mucho prestigio a nivel nacional e internacional, señala que se avecinan cambios importantes para los humanos en todos los sentidos.

El mundo sigue girando y la vida cambiando, lo tiene claro la pitonisa Mhoni Vidente, y en días pasados predijo también una gran erupción volcánica en el continente americano.

Como opciones mencionó al Popocatépetl, ubicado entre Puebla, Morelos y el Estado de México, en el centro del país.

La astróloga cubana da a conocer también que otras posibilidades para la explosión de un volcán son "el de Guatemala, El Volcán de Fuego" y uno de "Ecuador", y por esto pide a la gente que tome precauciones para evitar ser afectados por la posible erupción del Popocatépetl o cualquier otra formación rocosa de ese tipo.

Foto de Instagram

Y en mundo del espectáculo Mhoni Vidente siempre está al día, por lo que dio su opinión respecto a la pareja que forman los cantantes Belinda y Christian Nodal.

"No tiene trabajo, no sabe qué hacer, si cortar a Belinda o seguir con ella; el amor acaba cuando falta el dinero, él ya no tiene los ingresos que tenía antes, no tiene conciertos, no puedoe usar ni su nombre", recalca la pitonisa.

Debido a lo anterior, Nodal, de 22 años de edad, estaría viviendo momentos críticos económicamente y por eso es clara al pedirle algo especial a Belinda.

"Se tiene que poner a trabajar ya y no estar buscando a Nodal en todas partes, ella tiene descuidada su carrera", opina Mhoni Vidente acerca de Belinda, "La princesa del pop".