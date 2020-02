El Ego de J-Hope contagia mucha alegría a todo el ARMY de BTS

Es imposible no contagiarse con el optimismo, alegría y buena vibra de J-Hope, no por nada el ARMY de BTS se refiere a él como ese sol que ilumina de todo lo bueno cada amanecer. A unos días del lanzamiento del álbum "Map of the Soul: 7", Big Hit dio a conocer un segundo comeback trailer a cargo de Hobie, con una exquisita canción y un MV que hasta parece sacado de "Hope World".

En contraste con el anterior comeback trailer "Shadow" con Suga como su protagonista, "Ego" tiene un ambiente más optimista, con J-Hope mirando hacia su futuro. Las letras de la canción reflejan las luchas pasadas en su vida, pero siempre vuelven a cómo fue capaz de superarlas aprendiendo a creer en sí mismo; esas dificultades han moldeado su identidad actual. Al principio de este tema que será el outro de "Map of the Soul: 7", el Idol de BTS canta:

Vuelvo al pasado todos los días hacia el yo del ayer, hacia mi vida que consistía en rendirme, me dejo ir a mí mismo, pero en este mundo, sabes, hay verdades que no cambian el tiempo, corre siempre hacia adelante.

El comeback trailer inicia con el intro que Bangtan utilizó en su primer single álbum "2 Cool 4 Skool" en el 2013. "We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult, ready, set and begin (ahora avanzamos a algunos pasos que son un poco más difíciles, listos y comenzamos)". Posteriormente se hace un recuento de varios MVs de BTS desde la actualidad hasta el pasado.

El video en sí refleja totalmente letras alentadoras, ya que J-Hope muestra sonrisas mientras baila en varios escenarios frente a colores brillantes y vibrantes incluida una calle de la ciudad, un hospital y una sastrería; tres fotos suyas de cuando era pequeño aparecen en una parte del video causando gran ternura entre el ARMY; pero también hay un momento emotivo de él en el hospital, los médicos lo devuelven a la vida y se va de nuevo.

J-Hope en lugar de seguir las señales de tráfico, elige su propio destino. Esto culmina con la toma final del video musical que muestra al Idol sentado sobre un rascacielos mirando hacia un paisaje urbano iluminado con neón. Ha llegado a su destino, y "My Way", "ARMY", "Trust Myself" y "Hope" se proyectan por toda la ciudad. Si "Outro: Ego" es la culminación del viaje, "Map of the Soul: 7" será el camino que lleva a BTS allí.

"Outro: Ego" está lleno de múltiples referencias al pasado de BTS, lo que refuerza una vez más la teoría de que Bangtan está revisando su pasado con "Map of the Soul: 7".

Intro: Persona" usó "Intro: Skool Luv Affair" del "EP Skool Luv Affair" de 2014.

"Interlude: Shadow" usó "Intro: O! RUL8,2?" del EP del mismo nombre de 2013.

"Outro: Ego" hizo referencia al álbum debut de "2 Cool 4 Skool".

Estos tres temas a cargo de la rapline, sugieren que "Map of the soul: 7" también servirá como una mirada retrospectiva a cuán lejos ha llegado BTS.