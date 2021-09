"El Emperador", el hermoso caballo que Antonio Aguilar y Flor Silvestre no pudieron comprar (VIDEO)

Antonio Aguilar ("El Charro de México") y Flor Silvestre ("La reina de la canción mexicana"), pusieron muy en alto el nombre de México con su show ecuestre; sus presentaciones tanto en nuestro país como en el extranjero fueron la sensación. Dichosos aquellos que tuvieron la gran oportunidad de asistir a uno de estos espectáculos de los Patriarcas de la Dinastía Aguilar, verlos cantar en vivo montados a caballo.

Y precisamente la historia de amor entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar, comenzó durante el rodaje de una película de la época de oro del cine mexicano. Durante sus descansos se iban a pasear en caballo. El papá de Pepe Aguilar tuvo varios ejemplares equinos, sin embargo, hubo uno que no pudo comprar.

La conductora de televisión Alma Coronel tuvo una muy entretenida charla con el señor Alejandro Sandoval Vázquez para Telepaisa. Don Alejandro fue por muchos años el arrendador de la Hacienda La Llave, ubicada en el municipio Valle de Guadalupe, Jalisco, Su patrón fue Don Gabriel de la Torre, dueño de "El Emperador", el caballo más famosos de la región, el cual Antonio Aguilar y Flor Silvestre trataron de comprar, pero no estaba a la venta.

A sus 90 años de edad, Don Alejandro aún monta a caballo y además, mantiene muy "frescos" muchos recuerdos. Contó que su patrón Gabriel de la Torre y Antonio Aguilar fueron muy buenos amigos. En más de una ocasión trató de comprarle a "El Emperador", sin embargo, nunca accedió.

Don Alejandro montado en el famoso caballo "El Emperador".

Contó que en una ocasión estaban en Tayahua (municipio de Villanueva, Zacatecas) y Don Gabriel, le pidió el caballo a Don Alejandro, para ir a presentárselo a la cantante y actriz Flor Silvestre (cuyo verdadero nombre era Guillermina Jiménez Chabolla).

"Alejandro, préstame el caballo para presentarlo a Florecita", le dijo. Cuando estaba frente a la Matriarca de la Dinastía Aguilar, montado sobre "El Emperador", expresó: "miré Florecita, miré este caballo", a lo que ella le respondió: "que chulo caballo, ¿cuánto quisiera usted por él?".

Don Gabriel de la Torre simplemente mencionó: "¡ah que Florecita!, Toño me da 50 mil pesos y nomás me da risa", haciendo referencia a que su famoso caballo no estaba a la venta.

Aunque nunca pudieron comprarlo, el dueño de la Hacienda La Llave le prestó el caballo a Antonio Aguilar para varios de sus shows. Recuerda que en una presentación en el lienzo charro de Tayahua, varias personas decían al esposo de Flor Silvestre: "oye Toño, ese caballo está bonito ('El Emperador'), no como el 'Azul'", a lo que él respondió: "espérense pelaos, este caballo no es mío, es de Don Gabriel de la Torre".

