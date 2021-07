El Gary que jugó en ‘Survivor, México’ no me define en la realidad: Gary Centeno tras su salida

Sinaloa, México. De halcón a jaguar y de jaguar a hiena, así fue el recorrido de Gary Centeno en 'Survivor México', quien, tras casi cuatro meses, quedó eliminado.

De regreso a México, el polémico participante se describe como “un guerrero que lo dejó todo en la cancha”. “Siempre di todo y siempre me antepuse a la tristeza que sentía por mi familia. La gente también tiene que entender que en esas condiciones en las que estábamos, que eran muy duras, todo el mundo es vulnerable, por eso me enojaba, hacía berrinche, gritaba, porque estamos muy vulnerables por la falta de comida, de dormir y el estar conviviendo con muchas personalidades”.

Fichas jugadas

En el más reciente juego de extinción del reality de Azteca Uno, Cyntia fue la gran estratega y armó un plan perfecto para enviar a Gary Centeno y a Paco Pizaña a ese duelo, “para darles a probar un poco de su propio chocolate” a sus excompañeros que intentaron eliminarla en varias ocasiones.

En entrevista para DEBATE, Gary dice que si bien en las estadísticas queda marcado que fue uno de los mejores en el campo, al dar puntos importantes y mantener una alta efectividad, 'Survivor' es, a fin de cuentas, un juego de estrategias. “La verdad, mis respetos. Lo que hizo Cyntia es lo que se tenía que hacer. Incluso, cuando yo salí expulsado, la abracé y le dije ‘vas a la final, Mujer Maravilla. Qué bien lo hiciste’ [...] Nosotros lo hicimos, no nos salió bien, pero ella lo hizo perfecto y yo no me lo tomé personal porque estamos en un juego”, apunta.

La estrategia de Cyntia en el más reciente concejo tribal de 'Survivor México' fue celebrado por el público en redes sociales.

Como parte líder de las llamadas Hienas, junto a Paco Pizaña y Alejandra Toussaint, el actor consiguió un enorme número de haters entre el público, a quienes les pide no engancharse tanto con lo que sucede dentro del programa. “Yo siempre dije: ‘el Gary que jugó, eso no me define como el Gary que soy aquí’. Ojalá ahora todos los seguidores y los haters siguieran mis historias para que vieran el Gary que en realidad soy: trabajador, humilde, creyente de Dios, que siempre estoy con mi familia. Ese es en realidad Gary, el que siempre está ayudando a la gente de una u otra manera. Es un show, me dieron las cartas, y yo jugué de esa manera".

Fui el malo porque también nadie quería serlo, todo el mundo quería ser el bueno. Dije: ‘bueno, yo tampoco quiero pasar desapercibido’, porque al fin y al cabo es un reality show.

En su última participación, el actor debió enfrentarse a Paco, uno de sus compañeros más cercanos. “Hice una amistad muy genuina con Paco [...] él fue una de las personas que más me motivó cuando me veía bajoneado”.

Asimismo, espera mantener la amistad con este y Alejandra. “La era de las Hienas, la verdad, es que fue una era que también disfruté. Hice muy buenas amistades con Paco y con Alejandra, me parecen unos tipazos y son gente que quiero en mi vida saliendo aquí en el mundo real. Yo pude ser el malo, el ogro, pero yo siempre fui leal con lo que decía con mis compañeros, nunca les jugué chueco”.

Relación con los demás

Al momento de abandonar 'Survivor', Gary Centeno se despidió de todos sus compañeros, excepto de Fernando, hecho que llamó la atención de los espectadores. Aunque el público señaló en redes sociales que el eliminado veía a Fernando como un traidor, Gary niega dicha versión y cuenta que se molestó por no cumplir una promesa con Alejandra.

“El día anterior nos habíamos reunido Fernando, don Jorge, Paco, Alejandra y yo, y Alejandra ya no quería estar, ya se sentía muy cansada de las rodillas y nos pidió a todos de favor que votáramos por ella. Sargento también. Entonces dijimos: ‘vamos a votar por Ale’, y Fernando dijo que sí. A mí no me afecta el que yo me haya ido, me afecta que fue muy desleal con Alejandra”, dice por el aún competidor, quien en el concejo tribal votó en contra de Niebla.

Gary y Paco se enfrentaron en el duelo de la extinción, y el primero al no superarlo debió apagar su fuego.

“Abracé a Adianez y a Pablo, cuando sé que me traicionaron, porque no lo tomo personal. Todos jugaron sucio o limpio, pero de la manera en que tenían que jugar”, agrega el actor.

Una de las cosas que más lamenta es que los haters se hayan salido del programa y hayan atentado contra su familia. “Mi mujer sí recibió mensajes muy feos, incluso hizo una campaña contra el bullying cibernético, le dolió muchísimo. A mi mamá también le afectaron mucho los comentarios, eran muy ofensivos. Sí me dolió mucho que se metieran con mi familia”.

Finalmente, describe 'Survivor' como la experiencia más horrorosa y a la vez más hermosa que ha tenido, y asegura que nunca escondió sus errores. “Todo el mundo sacó cosas malas y lo asumo, pero también hice grandes cosas. Malo y todo lo que tú quieras, pero nadie me quita lo bailado. Hice un gran programa”.