"El Güero" Castro habla del contrato de Angélica Rivera y Peña Nieto

José Alberto "El Güero" Castro, estuvo como invitado en el programa "La Saga" de la periodista Adela Micha, donde habló del supuesto contrato que su ex esposa Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto tenían.

El productor de telenovelas "El Güero" Castro contó todo lo relacionado a un presunto contrato entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, contrato que le "ayudaría" al político a llegar a la presidencia y terminaría al final del sexenio.

Dichos rumores sobre el supuesto contrato entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, aumentaron cuando "curiosamente" la actriz anunció su divorcio a unas semanas de terminar el sexenio.

“No creo, no lo sé, no creo. Yo lo que quiero es el bienestar de mis hijas, mal haría hablar algo que no sé y no es materia de mi vida personal”, comentó "El Güero" Castro sobre el presunto contrato entre Angélica Rivera y el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

"El Güero" Castro manifestó en "La Saga" que mientras sus hijas (de su matrimonio con Angélica Rivera) vivieron en Los Pinos, ellas se tuvieron que adaptar a las cuestiones de seguridad estipuladas por el Estado Mayor Presidencial.

Asimismo aprovechó para aclarar que él siempre ha cubierto los gastos de sus hijas Sofía, Fernanda y Regina, como viajes, escuelas y demás gustos que las jóvenes se hayan podido dar.