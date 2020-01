El Güero Castro habla sobre supuesto amorío con Angélica Rivera

José Alberto "El Güero" Castro pasó la Navidad en compañía de Angélica Rivera y de sus tres hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro. Fue la primogénita del ex matrimonio quien compartió en sus redes sociales dicha reunión familiar.

"Felices fiestas de nuestra familia a la tuya, que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, feliz navidad, todo mi amor ❤️", escribió Sofía Castro en su post publicado en su feed de Instagram el pasado 24 de diciembre. Ante esto retomaron fuerza los rumores de que la ex Primera Dama de México y el productor de televisión (hermano de Verónica Castro), habían retomado su relación amorosa.

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, "El Güero" Castro fue cuestionado al respecto. "Hay una gran amistad, es la mamá de mis hijas y, como lo he dicho varias veces, nos van a ver varias veces juntos por lo que resta de vida porque tenemos tres hijas en común".

Es una mujer a la que respeto mucho, quiero mucho, pero todo está en orden.

Tras pasar una Navidad en familia, José Alberto "El Güero" Castro confiesa si hay una #reconciliación en puerta con #AngélicaRivera . ¡Mira lo que respondió en #PájarosEnElAlambre �� ! @saleelsoltv ��: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/LlsMfGlbyx — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 13, 2020

Sobre el noviazgo de su hija Sofía Castro con Pablo Bernot, a quien ya tuvo el gusto de conocer, señaló: "siempre les he dicho a mis hijas que, digo no es que el galán me tenga que gustar a mí, ni caerme bien a mí, mientras las quieran, las respeten y las cuiden, eso es decisión de ellas".

Asimismo el productor de televisión fue interrogado sobre un supuesto romance con la actriz Mimi Morales, sin embargo, prefirió huir del lugar con una gran sonrisa.