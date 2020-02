'El Güero' Castro pone fin a rumores sobre romance con Angélica Rivera

Tras el divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, y las polémicas reuniones que ha tenido la actriz con el productor de telenovelas José Alberto 'El Güero' Castro mucho se ha hablado, si embargo, éste último ha decidió romper el silencio y acabar con los fuertes rumores.

Según revela 'El Güero', desde que la madre de sus hijas dejó de ser la Primera Dama de México su relación ha mejorado, siempre pensando en el beneficio de sus tres hijas mujeres que tiene con la actriz conocida como 'La Gaviota'.

Castro aseguró que tanto él como Rivera han estado apoyando a sus hijas en todos sus proyectos, así como lo han dejado ver con Sofía Castro, quien actualmente es concursante del programa de Univisión "Mira Quién Baila" y no porque estén en una relación.

No me he cansado de decirlo; es la mamá de mis hijas. Ahorita está Sofía muy metida en su competencia den Mira Quién Baila ahí en Univisión y la estamos apoyando familiarmente", comentó.