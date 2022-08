"El Güero" Castro reitera su apoyo a su ex esposa Angélica Rivera, ante la investigación de la FGR

Durante la presentación de la telenovela "Corona de lágrimas 2", el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro, fue cuestionado durante un encuentro con los medios de comunicación, sobre una investigación en contra del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que también está involucrada su ex esposa Angélica Rivera, madre de sus tres hijas Regina, Fernanda y Sofía Castro.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rastreó las cuentas de la actriz y ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, como parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre las operaciones y situación patrimonial de su ex esposo Enrique Peña Nieto.

El diario Reforma tuvo acceso a los documentos de dicha investigación, en los que se señala que cuando estuvo casada con Peña Nieto, Angélica Rivera y unos familiares directos, entre ellos su hermana Adriana, utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express, con las que acumularon retiros y pagos por 112.5 millones de pesos, del 2013 al 2019. En una de estas tarjetas, "La Gaviota" habría consumido 10.4 millones de pesos del 2013 a 2017.

José Alberto "El Güero" Castro, dejó muy en claro que no le presta atención a ese tipo de acusaciones y que sabe, muy bien, la clase de persona que es la madre de sus hijas. "La realidad es que no presto atención, yo creo que hay muchas cosas en la vida que uno las tiene que tomar, como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no, pues no".

Yo a muchas cosas ya no les pongo atención y no les doy lugar, conozco la persona que es, lo que ha hecho en su vida y no le pongo atención a eso.

Asimismo, el hermano de la actriz Verónica Castro, manifestó que desde hace muchos años, tanto su familia como él, tomaron la decisión de no meterse en chismes y mentiras, "porque no vale la pena, un amarillismo, una forma de querer vender ejemplares de una manera muy tonta, entonces no le damos atención".

Cabe mencionar que la actriz Sofía Castro, también habló sobre esta investigación en contra de su mamá, mencionando que Angélica Rivera estaba muy tranquila. "No voy a hablar al respecto, porque es algo que no me incumbe, no es cierto, eso ya pasó, mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá, entonces, también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema", expresó ante varios reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La primogénita de "El Güero" Castro y Angélica Rivera, dijo que prefiere ya no hablar de una etapa de su vida que ya pasó. "Nosotros sabemos perfectamente quienes somos, prefiero mantenerme muy al margen de notas que han salido desde hace muchísimo tiempo, de una etapa de mi vida que ya pasó, que fue muy bonita, que ya pasó".