¿"El Güero" Castro tiene romance con Cecilia Galliano? ¿O retomará su relación con Angélica Rivera?

Reiteró que estarán juntos por las hijas que tienen (Regina, Fernanda y Sofía Castro): "tenemos una gran amistad y le tengo un gran respeto y cariño, pero pues obviamente yo no estoy en los planes de ella".

Angélica es una mujer a la que quiero y respeto muchísimo, es la mamá de mis hijas y me van a ver con ella toda la vida, hasta que me muera yo o ella.

En otro tema similar, el tío del cantante Cristian Castro, fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a tener una relación amorosa con Angélica Rivera , ex esposa del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto, esto luego de haber pasado juntos las fiestas navideñas y de año nuevo.

Recordemos que Cecilia Galliano fue esposa del actor argentino Sebastián Rulli, actual pareja sentimental de la también actriz Angelique Boyer, ex novia de "El Güero" Castro .

"Lo conozco hace mucho tiempo, él fue mi jefe, me dio una gran oportunidad, nos llevamos muy bien y no hay nada que esconder", dijo Cecilia Galliano sobre los rumores de un romance con "El Güero", ante las cámaras del programa "Suelta la sopa".

"Les gusta hacer chismes, no sé por qué no se dan cuenta de que a veces la soltería y la paz de uno, es más importante en vez de tener a alguien al lado, pero estoy en paz, estoy tranquilo", expresó "El Güero" Castro y desmintió tener un noviazgo con Cecilia Galliano .

El reconocido productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro , fue relacionado sentimentalmente con la actriz de telenovelas Cecilia Galliano de 40 años de edad y de origen argentino. En una entrevista para el programa radiofónico "Todo para la Mujer", el ex esposo de Angélica Rivera , dejó muy en claro estar disfrutando de su soltería.

