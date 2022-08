El IMACP exhibe la última película que hizo Fernando del Solar; Anna Ferro conmovida por el homenaje

"Nunca dejó de luchar, al final, me dijo: 'quiero seguir, pero estoy cansado', yo digo que su cuerpo se le quedó chico y se transformó en luz".

Es un momento muy sensible para mí, tienen que comprenderlo, no tengo ni ánimos ni ganas, lo hice con todo el amor por él, agradezco a todos ustedes por estar aquí hoy en día, muchas gracias a todos.

Cabe mencionar que la película tendría una secuela, sin embargo, por los problemas de salud de Fer, esto no fue posible.

"La familia de mi ex" narra la historia de Ángel Domínguez, personaje interpretado por Fernando del Solar , un padre soltero con tres hijos que, por azares del destino, se reencuentra con una de sus ex novias, Linda, personaje de Ana Patricia Rojo. Tras varios incidentes, terminan reviviendo la llama del amor que los unió hace tantos años.

El IMACP exhibió la última película en la que actuó Fernando del Solar . Se trata de "La familia de mi ex" , estrenada en el 2017. Este largometraje dirigido por el mexicano Rodrigo Vidal, lo protagonizó junto a la actriz Ana Patricia Rojo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

