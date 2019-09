El Komander podría incursionar en el reguetón

Alfredo Ríos, mejor conocido como 'El Komander', fue entrevistado por algunos medios de comunicación y reveló que a pesar de que su género musical de basa más en los corridos, no se cierra a la idea de incursionar en el mundo del reguetón.

También confesó que pese a las criticas que generan las letras de sus canciones, no dejará la música ni su fascinación por escribir narco corridos.

He aprendido, como todo, a desechar lo malo y tomar lo bueno, sabemos que lo que yo hago es música y hasta ahí, y contento, yo sigo sacando corridos, me gusta el corrido, me fascina lo que hago, entonces me gusta y canto romántico también, el público lo sabe y yo estoy contento", dijo Alfredo.