El "Lobito de Sinaloa”, entre la música y la política

Houston, TX.- Algunos coinciden que es moda. Otros más aseguran que los partidos políticos sólo buscan conseguir mayor número de votantes durante las elecciones y enlistan a los famosos.

Sea lo que sea, pero de un tiempo a la fecha, en México los partidos políticos lanzan a sus candidaturas a celebridades de la música, actores, comediantes, futbolistas y hasta luchadores del ring.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el Movimiento Ciudadano no es la excepción y este le apuesta con todo al cantante Jesús Bulfrano Moreno, El Lobito de Sinaloa a quien respaldan como precandidato para Diputado Local del Distrito 10 por San Blas Compostela en el estado de Nayarit, México, el estado vecino de Sinaloa.

El cantante con una trayectoria de éxito desde sus inicios en los 90’ s siempre se ha distinguido por estar dentro de una familia altruista. Hoy no es la excepción y asegura viene con todo para brindar su apoyo incondicional a los más necesitados y marginados.

Durante entrevista para el periódico El Debate el cantante nacido en Sinaloa, emocionado y muy feliz comenta su intención de brindar apoyo a quien más lo necesite, porque ha sido testigo del como la clase más necesitada es la que sufre las malas decisiones de los gobernantes.

Leer más: Se registra Jesús Bulfrano "El Lobito de Sinaloa" como precandidato a diputado en Nayarit

“Ya tenemos la precandidatura por el Movimiento Ciudadano para diputado del Distrito 10 por San Blas Compostela en el estado de Nayarit, bendito Dios hemos tenido muchísima aceptación de la gente, hace años que estoy trabajando por estas partes del estado, aquí echamos raíces y seguimos”.

Vamos con todo y con hechos y transparencia se trabajará en beneficio para los que menos tienen".

“Me invitaron a este proyecto que es muy sano, de hecho antes me habían invitado a otros pero no quise acceder porque no me gusta compartir las cochinadas, decidí entrar porque este es sano y de ayuda, y le entramos porque en realidad vale la pena”, comenta el famoso intérprete de “Nadie es eterno”, quien hizo trayectoria y nombre dentro del Regional Mexicano.

Situada en el estado de Texas, justo a 1,059 millas de distancia escucho a El Lobito con su relato, amistoso, educado y muy sincero en sus contestaciones. Tras cuestionarle referente a su popularidad y si esto es alianza en la política comenta: “Al principio cuando iniciamos el proyecto es lo que veía la gente, poco a poco ahora van conociendo al ser humano, que al final de cuentas es lo que más se necesita, esto es lo que cuenta no el artista, la combinación es buena si jala gente, pero aquí lo importante es dar todo como ser humano”.

Al referirnos del porque se fue hasta el estado vecino para lanzarse a la política y no Sinaloa que es su natal estado dice: “Ya tengo tiempo radicando en esta zona, se fueron dando las cosas, no creas la pensé mucho para esto, pero este es el momento, me gusta el altruismo ybaquí estoy, este proyecto es de cosas buenas para la gente, es ayudar y apoyar en estos tiempos de Pandemia hay mucho que hacer en cuanto la salud. Hay tantísima gente que no tiene ni para comer, eso es muy triste”, comenta dejando ver su lado humano y preocupado por sus semejantes tal y como siempre lo ha hecho.

Leer más: "Nunca le daremos la espalda a Chihuahua": Alfredo "El Caballo" Lozoya, precandidato a gubernatura por MC

"Aquí, primeramente Dios vamos a poder ayudarles. Aportar para el que menos tiene. Tanta gente que posee sus tierritas y no hay el recurso de apoyo para sembrar, pescadores tan necesitados y solamente se benefician los que tienen “palancas” y al municipio lo dejan fuera, no hay canales de riego están destruidos, no llega el agua y la gente siembra una vez al año".

"Hay muchas cosas que son prioridad, pero sobre todo la salud, los pueblos están abandonados, no hay un médico, no hay nada, son las partes que más se ayudaran para que la gente trabaje y tenga sustento”, asegura y nos hace saber que está visitando los lugares más recónditos llevando ayuda, en donde busca unificar a la gente porque en estos tiempos son de unión no desunión.

El Lobito, lleva de la mano la música y la política

El cantante quien ha proyectado resonados éxitos a nivel internacional con el acompañamiento de banda sinaloense y al ritmo del norteño, continúa con su carrera musical dejando huella y gratas satisfacciones en su vida artística y ahora en la política.

Dice estar muy activo y seguido lo vemps en redes sociales en donde también comparte sus videos musicales, transmisiones en vivo y con guitarra en mano complace a sus seguidores lo cual gusta a su público seguidor.

Leer más: Maru Campos fue elegida por el PAN como su candidata por la gubernatura de Chihuahua

“Iremos a como se vaya dando esto y de la mano con la música que es mi vida, mi pasión y sobre todo haremos bien las cosas. Ahorita todo está paralizado, pero cuando pase la pandemia seguirnos en esto, obvio con los cuidados necesarios para hacer nuestras presentaciones”, comenta el intérprete de “La higuerita, “Con cartitas y palabras”, “En toda la chapa”, y muchísimas más que dieron la vuelta al mundo.

El Lobito de Sinaloa inicio su carrera musical en el año de 1992 cuando era un adolescente y sus primeros éxitos fueron: “El toro manchado”, “Yo soy el lobito”, “Se solicita novia”, “La piedrecita” y muchos más que están tatuados para la posteridad...