'El Mimoso' revela cuál fue la dura prueba que le pusieron para ser vocalista de El Recodo

México. El cantautor sinaloense Luis Antonio López, "El Mimoso", saltó a la fama tras convertirse en vocalista de banda El Recodo de don Cruz Lizárrga en la que se desempeñó como vocalista durante varios años.

En entrevista para el canal de YouTube de Margarito Music, "El Mimoso" comparte anécdotas de su permanencia junto a "La madre de todas las bandas", y habla de ella como una etapa en la que aprendió muchas cosas y lo marcaron personal y profesionalmente.

"El Mimoso", por ejemplo, revela qué duras pruebas tuvo que pasar para que pudiera demostrar su talento y lograr entrar a suplir a Julio Preciado, años atrás.

"Llegué a la casa de don Germán, estaba la mamá de Poncho y algunos familiares y me hicieron cantar tres temas a capella. Cuando terminé se acercó Germán Lizárraga y me dijo: 'No sé si usted sabe que nuestro cantante, Julio Preciado, ya no va a estar con la banda, y quería decirle que si quiere formar parte de la banda El Recodo".

"El Mimoso", quien actualmente es cantante solista, siempre soñó con formar parte de banda El Recodo y es feliz porque se le cumplió: "Siempre supe que iba a ser vocalista de El Recodo, tenía 13 años y se lo dije precisamente a Alex Ojeda; íbamos caminando en pleno Sol y le dije: 'Un día vamos a tener una camioneta, vamos a ser vocalistas de la banda El Recodo y nuestra vida va a cambiar', y así pasó."

López se siente orgulloso por haber formado parte de la agrupación más importante de México en la que aprendió mucho profesionalmente hablando, viajó, conoció gente en muchos países e hizo amigos.

"Siempre mi sueño fue ser vocalista, jamás pensé que llegara a una temprana edad. Yo entré a la banda El Recodo a los 19 años, entré muy morro a los que es la música", señala el cantante sinaloense.

Acerca de su salida de El Recodo, cuenta: "Fue una situación muy difícil salirme de la banda, nadie me corrió, yo me salí, yo tenía como 3 años queriéndome salir, mucha gente no lo sabe. Pero es una historia más profunda."

"La etapa que viví con la banda El Recodo, que fueron 11 años, ahí se quedó. Ahí se quedó mi corazón, mi entrega, mi pasión. Todo lo que pude aportar humildemente formó parte de mi crecimiento y desarrollo como cantante".

Luis Antonio López, "El Mimoso", ahora triunfa como solista, ama tanto la música y cantar que no piensa dejar de hacerlo y agradece a sus fans por el apoyo que siempre le han brindado en todo momento.