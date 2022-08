"El Mimoso" sube a cantar a joven a su lado y se está llevando muy buenos comentarios

México. Luis Antonio López, "El Mimoso", descubrió en Tik Tok a un joven con talento para cantar y lo invitó a compartir con él su escenario: "Va a llegar muy lejos...", le dice delante del público.

El momento inolvidable para dicho joven ocurrió en Tulancingo, Hidalgo, y "El Mimoso", exvocalista de banda El Recodo de don Cruz Lizárraga, expresa que lo conoció en Tik Tok y lo sorprendió con su talento.

"Me metí al Tik Tok, lo miré, me impresioné tanto, me encantó su voz y le dije que tenía un gran talento y le pedí que jamás se sintiera menos en la vida."

Luis Antonio dice delante del público que cuando platicó con el joven de nombre Beto Guzmán le compartió que nadie le echaba la mano, nadie creía en él y decidió apoyarlo.

"Me dijo que nunca nadie le echaba la mano, no le daban oportunidades y les digo que este chavo va a llegar lejos porque Dios le dio el don de cantar y transmitir sentimientos bonitos."

"Esta noche es tuya, yo te lo dije, quiero que la disfrutes y te diviertas muchísimo, la gente de Tulancingo, Hidalgo te va a aplaudir", expresa también "El Mimoso" al joven, quien se muestra emocionado y agradecido y procede a cantar El Caminante.

El video se viraliza en redes sociales y fanáticos de "El Mimoso" le expresan que pocos artistas hay como él, decididos a apoyar a nuevos talentos y subirlos a su escenario para que canten en dueto.

Luis Antonio López, "El Mimoso", promociona actualmente el tema Diamante negro, colaboración musical con La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga, incluido en el disco de duetos de la agrupación sinaloense que grabó para homenajear a su líder y fundador, fallecido en marzo de 2021 en Mazatlán, Sinaloa.