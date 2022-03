¿El Norteño volvería a ser El Compayito en Televisa? Esto dijo a El Escorpión Dorado

México.- Entre los emblemáticos personajes de Televisa se sigue destacando "El Compayito", creado por el comediante Edson Zúñiga, o también conocido como El Norteño, quien recientemente ha dado de qué hablar al referirse a su pasado en la televisora más famosa del país azteca.

Fue durante una entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado, del canal Peluche en el estuche, en donde El Norteño fue cuestionado sobre el personaje que marcó a varias generaciones e interpretó por más de 18 años, siendo la última vez septiembre de 2019, y tuvo bastante sobre qué hablar.

Durante la conversación, el youtuber sacó un muñeco improvisado que llamó El Compañerito y sacó a flote el tema. El Norteño, al ser cuestionado sobre si volvería a ser El Compayito, aseguró que no, debido a que le fastidió hacerlo y destapó que en Televisa no saben absolutamente nada sobre comedia.

"Ne. La neta me fastidió, están bien guey*s, no saben nada de comedia... No la entienden", contestó El Norteño al ser cuestionado si volverá El Compayito a Televisa.

Al ser un personaje muy recordado, El Escorpión Dorado le habló sobre la posibilidad de revivirlo a través de un proyecto independiente, sin embargo, confesó que no puede hacerlo, ya que Televisa tiene los derechos, pues se adelantó a registrarlo como uno de sus personajes y a él, como no le gustan los problemas, decidió no involucrarse en el tema.

A pesar de que por 18 años lo hizo frente al lente de la cámara, Edson Zúñiga reveló que no extraña ser El Compayito, recordando que trabajar con Televisa fue una época muy difícil. Además, contó que fue en septiembre del 2019 cuando ya no renovaron su contrato y no volvió a la casa televisora.

Leer más: ¿Y RBD? Dulce María se une al esperado 2000's Pop Tour