El "Origen" de La Gabi: sueños en su etapa de Bachillerato, arduo trabajo y perseverancia

Todos tenemos un origen y un por qué. Este es el de Gabriela Guaba, mejor conocida como La Gabi, cantante y compositora originaria de República Dominicana, toda una promesa en la industria musical, no nos queda la menor duda que será una grande, entre los grandes.

La joven artista ha puesto a bailar y gozar al público con su EP debut "Origen", producción discográfica con siete variadas canciones: "tiene mucha variedad, tiene mucho perreo, acústica, tiene R&B, amor, desamor", expresó La Gabi en una muy agradable charla con Debate.

Le puse siete (canciones) porque en el origen del mundo, Dios creó al mundo en seis días y al séptimo descansó, entonces, creo que el siete es un número de suerte.

La Gabi comienza esta nueva etapa en su vida personal y artística, con su carta de presentación, "Ridículo", primer sencillo de su EP. "Una canción con la que muchos se han podido identificar, ya no son tóxicos, ahora son ridículos", mencionó en referencia a los ex amores.

Dicha canción que ha tenido una acogida extraordinaria en plataformas digitales, trata de una relación que termina, aplica tanto para una mujer como un hombre, "la ridícula o el ridículo, se pone a hablar, a decir: 'estuvo conmigo, yo la dejé', es mentira y de eso se trata la canción, yo creo que mucha gente se puede identificar con esa y con todas las demás canciones, para eso yo escribo, para que las personas se identifiquen y las puedan disfrutar".

Asimismo señaló que sus seguidores están gozando y bailando "Ridículo", "la aceptación ha sido súper, a las personas les está gustando lo que estoy sacando".

La Gabi es toda una promesa en la industria musical. Foto: cortesía SEBA / S DOT STUDIO

"Ridículo" tiene un significado muy especial para la carismática y bella dominicana, pues se trata de la primera canción que escribió y grabó de manera profesional en un estudio en Medellín, Colombia.

Otras de las canciones de su EP debut son "Acapella", una de sus canciones favoritas, "porque es como un alter ego, algo que yo nunca haría, yo voy a estar con tu chico y tú lo sabes, lo voy a hacer"; el "Beso" es una acústica súper romántica; también podemos encontrar "Wasakaka", en referencia al nombre de una salsa de la gastronomía venezolana, "es como decir 'yo tengo el flow', para que la gente la goce y la disfrute. El cantante también es un actor porque sacan una película de su mente para poder escribir", mencionó La Gabi.

El "Origen" de La Gabi está marcado por los sueños que tenía cuando era estudiante de Bachillerato, en su país natal, por el arduo trabajo y la perseverancia. Hoy Gabriela Guaba llora de felicidad al ver como poco a poco todas sus metas se cumplen; como recompensan a su trabajo y a ser persistente, la llevó a convertirse en la primera cantante que firmó con MA G Nation, el sello discográfico del reguetonero colombiano José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin.

"Imagínate, un sueño", reaccionó La Gabi. "Yo siento que todavía no lo he asimilado, me dan ganas de llorar de felicidad porque de verdad, estoy viviendo lo que siempre soñé y con un grande como J Balvin que me apoye, que me enseñe, que esté ahí para mí, sea mi mentor, estoy súper bendecida, quien no quiere ser como J Balvin, que yo lo tenga tan cerca, para mí lo es todo, él es un hombre súper disciplinado, humilde, tengo la ayuda de él, me va a ayudar a ser grande entre los grandes, como él me dice, los sueños si se hacen realidad, lo importante es perseverar".

Retrocedamos un poco, hasta el "Origen" de La Gabi, para conocer cómo llegó esta extraordinaria oportunidad a su vida. Al graduarse a sus 17 años de edad del Bachillerato, Gabriela Guaba se planteó que quería "cumplir mis sueños e iba a luchar por ellos". Supo usar muy bien las redes sociales, donde comenzó a publicar sus propias versiones de freestyle de varios temas de J Balvin. "En Instagram publicaba covers, pero lo que hacía diferente era cantar el coro y le escribía mi propio verso, como si yo estuviera haciendo el remix de la canción, yo hacía mi propia versión".

El mismo J Balvin, "El niño de Medellín", vio en redes sociales el fabuloso cover que hizo la dominicana de su tema "Loco contigo". Posteriormente el reguetonero se puso en contacto con La Gabi vía Instagram: "me dijo que me quería ayudar, si estaba sola o con una disquera, me pidió mi número, me escribió por WhatsApp". Gabriela no podía creer cuando recibió el primer mensaje: "me dijo 'Gabi, este es José, J Bavin, este es mi número'".

Recuerden muy bien su nombre, Gabriela Guaba, mejor conocida como La Gabi. Foto: cortesía SEBA / S DOT STUDIO

Al publicar sus covers en redes sociales, etiqueta a muchos artistas y compañías disqueras, siendo esta estrategia con la que logró llamar la atención de José, uno de los grandes exponentes de la música urbana a nivel internacional. "Cuando yo subía los videos a mis redes sociales de los covers que hacía, decía: 'este video tendrá dos mil likes y tenía solo tres, es un bajón que uno tiene que superar y seguir haciéndolo.

Súper agradecida con Dios por todo lo que me ha pasado, súper agradecida con J Balvin por darme el apoyo y confiar en mí.

Hace unas semanas La Gabi se presentó en el Baja Beach Fest que se llevó a cabo en Rosarito, estado de Baja California, México, acompañando a su mentor J Balvin y otros cantantes. "La gente me recibió súper bien, siento que hice con el público una conexión súper bacana, en México son bacanos, son personas que a pesar de no saberse la canción, la estaban bailando, la estaban gozando, gritaron mi nombre, para mí lo fue todo, incluso lloré en la tarima, se me salieron las lágrimas, súper feliz, súper agradecida por todo, la adrenalina la tenía al mil".

Al estar en aquel escenario ante miles y miles de personas, muchos de sus recuerdos cuando comenzó a trazar su "Origen", pasaron por su memoria. La Gabi formará parte del Festival J Balvin Neón, que tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo en enero del próximo año.

"Nunca me vi haciendo otra cosa, fue difícil cuando yo me gradué, llegué a pasar por esa depresión de '¿qué voy hacer?', sabiendo por dentro lo que yo realmente amaba". Habló claramente con sus padres y les dijo lo que realmente quería hacer; no fue fácil, pues ellos le decían que siguiera con sus estudios universitarios. Afortunadamente la apoyaron.

Yo desde chiquitica siempre bailaba, me gustaba la actuación, siempre tenía que ver con el arte, lo único que yo necesitaba era ese empujón, me puse a trabajar por ese sueño.

