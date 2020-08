"El Pinocho" de Guillermo del Toro ya tiene a su elenco, una versión muy al estilo de "El gordo querido"

Guillermo del Toro, aclamado cineasta mexicano ganador del Premio Oscar, trabaja en su propia versión del cuento clásico infantil "Pinocho", una producción original para Netflix. El director de cine tiene libertad absoluta para llevar a cabo una versión a su antojo y probablemente oscura, de la historia originalmente escrita por Carlo Collodi, publicada en entregas en 1882 y 1883 en Italia. Algo que llama mucho la atención, es que dicha versión de "El gordo querido" será un musical.

Netflix dio a conocer el elenco que forma parte de "Pinocho", la nueva versión de Guillermo del Toro:

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El debutante actor Gregory Mann asumirá el papel principal, "Pinocho".

Ewan McGregor como "Pepe Grillo".

David Bradley como "Geppetto".

A través de un comunicado Del Toro manifestó:

Después de años de perseguir este proyecto de ensueño, encontré a mi socio perfecto en Netflix. Hemos pasado mucho tiempo seleccionando un elenco y un equipo extraordinarios y hemos sido bendecidos con el apoyo continuo de Netflix para seguir adelante con cuidado, sin apenas perder el ritmo. Todos amamos y practicamos la animación con gran pasión y creemos que es el medio ideal para volver a contar esta historia clásica de una manera completamente nueva.

Otros integrantes del elenco incluyen a los ganadores del Oscar Christoph Waltz, Tilda Swinton y Cate Blanchett. También tendrán papeles Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson y el ganador del Globo de Oro Ron Perlman.

Guillermo del Toro nos mostrará la historia de "Pinocho" muy a su estilo. Foto: AP

"Pinocho" se basará en el cuento de Carlo Collodi. El musical seguirá a un niño de madera que cobra vida mágicamente ante el deseo del viejo carpintero fabricante de marionetas. La historia será ubicada durante el ascenso del fascismo en la Italia de Mussolini; la película se estrenará en salas de cine y el servicio de streaming.

Anteriormente Guillermo del Toro informó que su versión de "Pinocho" no será apta para toda la familia: "es una criatura creada a través de medios no naturales de un padre del que luego se distancia y tiene que aprender sobre el fracaso, el dolor y la soledad. No es un 'Pinocho' para toda la familia. 'Pinocho' se desarrolla durante el ascenso de Mussolini. Una marioneta durante el auge del fascismo".

La versión de "Pinocho" de Guillermo del Toro será animada en stop-motion (o cuadro por cuadro). Guillermo del Toro no solo se decantó por esa fabulosa técnica de animación que tiene magia propia, sino que fichó a los más destacados animadores en la industria del entretenimiento:

Codirigirá la película con Mark Gustafon, quien fue director de animación en la preciosa cinta Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson.

La producción está compartida con Guillermo del Toro y Jim Henson Company, encabezada por Lisa Henson, así como Alex Gulkley y Corey Campodonico de ShadowMachine.

Las marionetas para la compleja animación en stop-motion están a cargo de Mackinnon and Saunders, compañía con un portafolio tremendo (han realizado las marionetas de "Fantastic Mr. Fox", así como las de "El cadáver de la novia" y "Frankenweenie" de Tim Burton.

Gris Grimly es el creador del diseño de Pinocho.

Guillermo del Toro fue el gran ganador de los Premios Oscar 2018, por su película "La forma del agua". Foto: AP

Cabe mencionar que la música original para esta esperada película, estará a cargo del compositor de cine franco-griego Alexander Desplat, ganador del Premio Oscar por sus bandas sonoras de "La forma del agua" en 2018 (también dirigida por Guillermo del Toro) y "El gran hotel de Budapest" del cineasta estadounidense Wes Anderson en 2015.

Las letras de las canciones serán escritas por el mismo Guillermo del Toro y Katz.

También te puede interesar:

Netflix México: series y películas que se estrenarán en septiembre 2020

Guillermo del Toro revela los desafíos de hacer cine en plena pandemia por COVID-19

Un vistazo a En casa de mis monstruos de Guillermo del Toro