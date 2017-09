"El Potrillo" y Julio César Chávez se dan besos y abrazos

A través del canal Space se transmite desde esta noche la serie “El César”, que narrará la vida del “Gran Campeón Mexicano” Julio César Chávez.

El actor Armando Hernández es quien interpretará el personaje del legendario boxeador mexicano, en una historia que irá desde su niñez y recorrerá pasajes como cuando se convirtió en campeón mundial por primera vez, así como el tema de sus adicciones.

En declaraciones a la prensa, durante la presentación de la serie a medios de comunicación en Ciudad de México, Chávez se mostró emocionado hace unos días por este proyecto, que espera vea toda la gente.

"Se me hizo un nudo en la garganta ahora que vi desde que era chico y cuando pasaron a mi hermano el 'Borrego’ me apechugue un poco.”

En "El César" se tocará el tema de sus supuestas relaciones amistosas con narcotraficantes y sus distintas relaciones amorosas como una que en su momento sonó mucho con la actriz Salma Hayek.

"No se confundan, es cierto que tuve amistad con narcotraficantes pero nunca me dediqué a eso, son cosas my diferentes. Hay muchas cosas que van a estar un poco fuertes, pero es parte de esta serie que quise que saliera la verdad, habrá cosas que le pondrán un punto de más, que andaba con una y otra muchacha, eso es mentira, sí anduve, pero no tanto como saldrá ahí”, agregó.