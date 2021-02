El Puma harto del escándalo de Vicente Fernández lo defiende

José Luis Rodríguez El Puma de 78 años de edad, mostró su profunda tristeza por todo el escándalo en torno a su colega Vicente Fernández de 80 años de edad, quien presuntamente acoso a una joven cuando se tomó una foto con el intérprete de Estos Celos, lo que causó la indignación de millones, pero el artista originario de Venezuela salió en su defensa con un mensaje de apoyo.

Fue con una foto donde aparece junto a Vicente Fernández con la cual El Puma dejó bien claro que todo lo que se ha dicho del también actor son puras mentiras, pero eso no es todo, ya que dejó en claro que el patriarca de los Fernández es un caballero muy respetuoso en toda la extensión de la palabra, pues sabe la calidad de persona que es.

Me causa profunda decepción al ver como en días recientes algunos medios han tratado a mi gran amigo Vicente Fernández, llegando al punto de prácticamente la humillación. Es realmente doloroso, dice al principio del mensaje que lanzó El Puma para Vicente Fernández, pero eso no es todo, pues les hizo ver a los medios que están manchando a una de las máximas figuras de la música ranchera.

Vicente es un ser humano EXTRAORDINARIO, quienes lo conocemos de toda la vida podemos dar fe de ello. Abre las puertas de su casa para que muchas personas entren y disfruten de su cercanía. Inclusive, hasta les canta, prosiguió El Puma con la defensa que mostró a Vicente Fernández a quien conoce desde hace años, además les hizo saber a todos que siempre seguirá siendo una leyenda viviente.

En cuanto a su carrera, me faltarían elogios que destaquen la importancia de “Chente”, porque la música ranchera a través de él tiene un sitial de honor en el mundo. Vicente es México, el gran charro, la leyenda de la que todos los mexicanos y todos los hispanos nos sentimos orgullosos, dice El Puma tras casi finalizar con su mensaje en apoyo a Vicente Fernández por el escándalo que atraviesa.

Mi querido Vicente, te quiero, y con este mismo sentimiento hay millones de personas que corean tus canciones, y que celebran todo lo que has logrado. Te aseguro que de esta tormenta pasajera que busca opacarte, pronto saldrá la luz radiante, y tú estarás feliz con tu familia en tu Rancho, finalizó El Puma en su defensa hacia Vicente Fernández.

Como era de esperarse los internautas reaccionaron al mensaje de El Puma de diversas maneras, pues mientras unos apoyaron la publicación otros no estuvieron muy de acuerdo, por lo que tacharon al cantante de solapar la supuesta acción del cantante, pero eso no fue todo, pues el hate hacia Vicente Fernández se hizo cada vez más fuerte, pues aunque pidió disculpas a muchos no les pareció del todo.

"Es un viejo verde que le gusta manosear, en la foto se ve!! Porqué lo defienden, porqué es un cantante? Que mal!", "Tienes razón yo en la particular lo he admirado siempre hay un refrán muy sabio. Que el árbol que da más frutos recibe más piedras", "Tenía que decirse y usted lo dijo,esta “prensa” amarillista que de cualquier cosa hacen escándalo", son algunos de los mensajes que mandaron para El Puma al ver la publicación en redes donde defiende a Vicente Fernández su gran amigo desde hace años.

Cabe mencionar que Vicente Fernández cumplió un aniversario a lado de su esposa Cuquita, donde le declara amor eterno, pero muchos comenzaron a cuestionar al cantante por dicho escándalo que ahora enfrenta el famoso cantante.