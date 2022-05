El "Queendom" de Gaby Lagarda y todas las mujeres: un mundo con más empatía y sentido común

Si una mujer es poderosa, dos, tres, cuatro... son aún más. ¿Qué pasaría si las mujeres gobernaran el mundo? Es una interrogante que la cantante y compositora mexicana Gaby Lagarda plasma en "Queendom", algo más que una simple canción. Se trata de un extraordinario proyecto musical hecho por un grupo de poderosas mujeres, para otras poderosas mujeres.

Esta canción, en colaboración con la productora, cantautora y DJ colombiana Ali Stone, es uno de los nuevos himnos del empoderamiento.

En una muy amena charla con Debate, Gaby Lagarda nos compartió que tenía la idea de escribir una canción que se llamara "Queendom" (en español, "Reinado"), la cual fuera compuesta, producida, mezclada y masterizada por mujeres.

En febrero pasado comenzó a trabajar en esta idea, "pero me pregunté a mi misma: 'estoy hablando de una canción de lo que las mujeres queremos, pero estoy hablando de lo que quiero yo solamente, tengo curiosidad de saber si las demás chicas también piensan igual que yo'".

Ante esto, a través de sus grupos de WhatsApp, hizo esta pregunta a sus amigas y familiares: "¿ustedes piensan que el mundo fuera diferente si fuera liderado por mujeres y por qué?".

Las respuestas que obtuvo, sirvieron de mayor inspiración para su nueva canción, "Queendom", un tema musical "que contiene un mensaje no solo mío, sino de todas las mujeres que me rodean, que yo admiro mucho, este es como nuestro himno, que nosotras mismas nos expresamos y nosotras mismas utilizamos esas respuestas, para comunicar este mensaje".

Todas sus amigas y familiares, a quienes les hizo la pregunta antes mencionada, externaron que, efectivamente, el mundo sería diferente si fuera liderado por mujeres.

"Muchas me dijeron porque las mujeres tenemos más empatía, eso me llamó la atención, varias veces vi esa palabra, tenemos más empatía y las decisiones que tomaríamos no fueran con base en el dinero, el poder, como lo están haciendo los líderes políticos hoy en día, las mujeres tenemos una intuición innegable, una intuición que probablemente los hombres no tienen tan desarrollada, esa intuición de madre que le llaman", comentó Gaby Lagarda.

La cantautora mexicana, radicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, comentó que las mujeres, al pensar en el bien común, las decisiones que tomarían como gobernantes de este mundo, serían totalmente diferentes.

Nosotras pensamos que las prioridades son la familia, la humanidad en sí, que todos los niños tengan comida, que tengan casa, educación, si realmente pensamos en nuestras prioridades, son un poco diferentes a la de los líderes políticos actuales.

Cuando Gaby tenía toda la idea estructurada para "Queendom", se puso en contacto con Ali Stone, para pedirle su ayuda en la composición y producción. Aceptó sin pensarla dos veces. Posteriormente, le hizo la propuesta de grabarla juntas, también accedió aún más entusiasmada.

Además de Gaby Lagarda y Ali Stone, "Queendom" está conformado por otras poderosas mujeres. El audiovisual de la canción fue dirigido por la cineasta tailandesa Danaya Wattanapan, del que también fue pieza clave la directora de fotografía Kaity Williams, originaria de Carolina del Sur, Estados Unidos.

Al proyecto también se sumó la coreógrafa Lauren Elly y una de sus amigas, quien fungió como asistente de producción y dirección. "Realmente fue muy lindo vernos trabajar a todas juntas y la energía se sentía muy armónica, todas estábamos emocionadas, las cosas fluyeron muy, muy bien".

El haber trabajado con Ali Stone, aportó demasiado a la carrera musical de Gaby Lagarda. "Ella, primero que nada, es músico, cantante, multiinstrumentista, productora, Dj, tiene muchísimo conocimiento musical, el cual yo no tengo, yo tengo mis ideas, tengo mi voz, tengo otras cosas de las cuales yo me apoyo, realmente no he tenido educación musical formal, es más que nada por oído, yo poco a poco he ido aprendiendo".

Ali Stone la ayudó a ejecutar todas esas ideas que tiene en su cabeza, "me ha ayudado básicamente a traducir en formato música lo que yo estoy pensando y visualizando, ella ha sido una parte instrumental de mis últimas cuatro canciones, yo le agradezco muchísimo y la energía que tenemos como amigas es muy linda y me encanta".

Gaby Lagarda, con el estandarte del empoderamiento en alto, busca poder inspirar

Por otra parte, con "Queendom", así como con cada una de sus canciones, la cantautora mexicana espera poder inspirar a otras personas a hacer lo que más les apasione, ya que uno de los mayores aprendizajes que nos ha dejado la pandemia del Covid-19, es que no hay que perder tiempo.

"La vida es corta, hay muchas cosas sucediendo en el mundo y si nos enfocamos en lo que realmente importa, que es nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra familia, nuestras pasiones, creo que el mundo sería mucho más bonito. Si yo pudiera inspirar al menos a una persona, yo con eso ya estoy satisfecha".

Gaby Lagarda tiene planeado lanzar un par de canciones más durante este año, respetando los tiempos para sus procesos creativos. Dichas canciones también estarán relacionadas con el tema de la mujer, pero desde otro ángulo. Por ejemplo, la amistad entre mujeres, la madre naturaleza, la empatía.

La talentosa y carismática intérprete, nos contó que lo que la música le ha dejado hasta el día de hoy en su vida profesional y personal, es hacer esto "porque lo siento, porque es mi forma de expresarme, es mi avenida creativa y realmente si yo me siento orgullosa de lo que estoy haciendo, nada más importa, eso es lo que he aprendido, que importa como yo me siento cuando estoy creando algo y si estoy satisfecha con el resultado".

Eso es lo que realmente importa, porque lo hago por mí, lo comparto con ustedes, pero yo lo hago por mí, y si a ustedes les gusta, mejor.

Ante los tiempos que estamos viviendo, Gaby Lagarda les dice a todas las mujeres que tienen más poder del que imaginan: "nosotras, como seres humanos, somos más poderosas de lo que pensamos".

Un aprendizaje que ha tenido, es que los pensamientos que tenemos, se convierten en nuestras palabras y esas palabras se convierten en acciones, "y esas acciones, desencadenan una serie de situaciones y circunstancias que nos van a llevar a donde queremos llegar, es cuestión de nosotros enfocarnos en tener buenos pensamientos positivos, salir adelante, es difícil, pero podemos apoyarnos en la gente que nos quiere, es bueno pedir ayuda, siempre estar rodeados de gente positiva, con buena vibra".