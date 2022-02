El Recodo, Banda MS, La Arrolladora, La Original y La Costeña se unen en mural en Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Hijo de un músico el muralista originario de Aguaverde, Sinaloa, Sergio Ramírez creció con la tradición de la banda sinaloense y aunque no siguió ese camino nunca dejó de admirar lo que representa la música de tambora y sus exponentes para la historia de Sinaloa y hoy el día en el mundo. Así es que hoy en día siente como un gran orgullo ser el encargado de hacer historia al inmortalizar en un inigualable mural a seis precursores de la música regional mexicana.

En un íntimo evento en el hotel Casa Lucila de Mazatlán se realizó, en el marco de la 124 edición del Carnaval Internacional de Mazatlán, la inauguración del mural denominado 'La realeza del regional mexicano' que reúne a los líderes de algunas de las más importantes bandas que han surgido en Sinaloa.

Don Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo, sus hijos Germán Lizárraga (líder de Banda Estrellas de Sinaloa) y Alfonso 'Poncho' Lizárraga (líder e integrante de Banda El Recodo), Sergio Lizárraga de Banda MS, Salvador Lizárraga (La Original Banda El Limón), René Camacho (La Arrolladora Banda El Limón) y Ramón López Alvarado (Banda La Costeña) ahora han sido reunidos en el mencionado mural por el legado musical que han brindado en la música de esta región.

La citada obra pictórica pasa a ser un homenaje póstumo para Don René y Don Salvador Lizárraga, mientras que los demás homenajeados estuvieron presentes demostrando su gratitud ante tal distinción que reúne a cinco clarinetistas y un tubero.

Andrey Lizárraga hijo de Salvador Lizárraga, y Fernando Camacho en representación de su papá René Camacho también fueron parte del acto de inauguración de la obra desarrollada por Grupo Arhe, y pintada por Sergio Ramírez en un mes y medio sobre la fachada superior del costado del hotel Casa Lucila.

Andrey Lizárraga se dijo agradecido por este homenaje póstumo previo a la celebración del primer aniversario luctuoso de su papá, Don Salvador. “Estoy seguro que si mi papá viviera estaría orgulloso de estar aquí en el mural junto a grandes amigos como lo fue Don Germán Lizárraga, nuestros amigos que son de las generaciones nuevas... Estoy muy contento porque todos ellos son muy representativos de la música sinaloense y siempre vamos agradecer lo que han hecho por nosotros”.

Por su parte Alfonso Lizárraga explicó que estar al lado de su papá en este mural le significa recordar tantos momentos que les tocó vivir, a mi con ellos desde 1992 hasta que mi papá falleció y a él (Germán) desde que inició junto a mi padre en la banda El Recodo... Después de tantos años de que no está con nosotros, casi 27 años de no estar con nosotros (porque Don Cruz Lizárraga falleció hace 27 años) de nueva cuenta un mural es como recordar esos años, porque si no hubiera sido por el mural en la actualidad tal vez no habría algo donde hubiéramos podido estar juntos y es algo muy bonito”, comenzó Alfonso quien añadió que el mural también es una especie de recordatorio para las nuevas generaciones sobre el amor y respeto a la música.

Don Germán se dijo muy orgulloso de estar viendo a su padre y destacó que la mayoría de los homenajeados son clarinetistas, salvo Sergio Lizárraga que era tubero.

“El auge que está ahorita de la música nuestra en Sinaloa y en el mundo es gracias a mi padre (don Cruz Lizárraga), él fue el que hizo todo, por eso nosotros estamos gozando de lo que él fabricó, hizo que la banda se escuchara en todos los lugares de la tierra.

Así es que a partir de hoy el mural denominado 'La realeza del regional mexicano' puede ser observado por todas las personas que transiten por Olas Altas y así ser partícipes de la reunión de los precursores de lo que hoy en día es la música de tambora sinaloense.