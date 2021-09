El Recodo celebra ‘Esta vida es muy bonita’ con álbum y nominación a los Latin Grammy 2021

Un disco con sentimiento y significado muy especial es el que Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga presentó la tarde del martes 28 de septiembre en la Ciudad de México. La Madre de Todas las Bandas lanzó oficialmente Esta vida es muy bonita en una amena rueda de prensa en la que además se habló de la emoción que representa esta nueva producción luego de tres años sin un nuevo álbum, casi dos alejados de los escenarios por la pandemia, sobre lo importante que es incluir un popurrí homenaje al “Príncipe de la Canción”, José José, en Esta vida es muy bonita y presidir la presentación del disco en el marco del segundo aniversario luctuoso del intérprete de El triste.

Rueda de prensa

Luego de un arduo día laboral y gira promocional, los integrantes de la agrupación originaria de Sinaloa cerraron con broche de oro con esta rueda de prensa en la que destacaron su emoción por el significado detrás de Esta vida es muy bonita, porque lo describen como el disco que marca el agradecimiento de El Recodo a la vida, al estar aquí, a sobrevivir a una de las pandemias más fuertes de la nueva era y que ha azotado al mundo desde el pasado mes de marzo de 2020.

Durante la intervención Alfonso “Poncho” Lizárraga enumeró el esfuerzo de estar lejos de lo que más aman, hacer música y los escenarios, así como lograron resurgir y buscar nuevas maneras de llevar su música a su público, más allá de crecer en seguidores, por darles algo de esperanza y alegría a sus fans que estaban atravesando por momentos duros durante la pandemia.

Los Grammy

En el marco del mismo día de la rueda de prensa se dio a conocer la 15 nominación de banda El Recodo en la historia de los Grammy latinos. Este 2021, la banda compite en la categoría Mejor Álbum de Música de Banda por el disco Concierto Mundial Digital Live, álbum grabado durante la pandemia y en el concierto digital que la agrupación ofreció desde Mazatlán para el mundo.

Emocionados y orgullosos de representar a la música mexicana en este evento que se realizará en noviembre en Las Vegas, Nevada, Lizárraga señaló que la nominación les llegó de sorpresa más porque en su anterior producción de duetos por el 80 aniversario de El Recodo lograron reunir a importantes personalidades de la música de diferentes nacionalidades y géneros musicales, sin embargo, en aquella ocasión a decir de Lizárraga el disco no fue reconocido con alguna nominación, por lo que no se imaginaban que este 2021 sí se les nominara.

Cabe destacar que El Recodo contiende en la misma categoría que Banda Los Recoditos motivo de mayor logro para las agrupaciones sinaloenses.

Hay dueto con Juan Gabriel pendiente

Hay dueto grabado con Juan Gabriel, Banda El Recodo e India, pero es un videoclip musical que está guardado por respeto a la memoria de Juan Gabriel, sus hijos y quien maneja su legado. Alfonso Lizárraga, líder de El Recodo, destacó que hasta el momento no ha tenido contacto con Iván Aguilera (heredero del legado del Divo de Juárez), aunque sí ha hablado con Guillermo Post, pero no del tema de sacar el dueto, sin embargo, ante la consulta de si hay alguna fecha próxima para lanzarlo, el también clarinetista destacó que por lo pronto no, pero que sí hay interés de su parte a nombre de Banda El Recodo de tocar ese tema con las personas necesarias para ver la posibilidad de poder estrenar el videoclip y dueto con lo que a su parecer cerrarían con broche de oro este 2021.

Proyectos, embajadores en España y nuevos integrantes

En cuanto a los proyectos que se vienen se dicen confiados en que la situación de pandemia y salud mejore para poder llevar su música a otros rincones del mundo. Agradecidos con la oportunidad de reactivarse con un espectáculo de jaripeo en Estados Unidos esperan próximamente poder traer sus conciertos a México y principalmente a todos los lugares posibles.

Precisamente hablando de otros lugares en esta rueda de prensa se mencionó que en enero de 2022 la Banda El Recodo podría viajar de nueva cuenta a España como embajadores y representantes de las tradiciones y música de mexicana en un evento internacional. Aunque Alfonso Lizárraga no mencionó el evento en el que participarán, podría tratarse de la Fitur, que anualmente se realiza en la Madre Patria. Hay que recordar que en su anterior participación en 2020 El Recodo se encargó de costear todo lo necesario para su viaje y participación con tal de promover y llevar la música mexicana a La Madre Patria.

Sobre otras novedades se presentó a los dos nuevos integrantes de la agrupación quienes tienen algunas semanas de haberse incorporado para darle su sello a la banda. Jesús Barrón (trombón) y Jaime López (clarinete) se dijeron emocionados de tener la oportunidad de unirse a una de las agrupaciones que más admiran y de ver que los sueños se pueden alcanzar.

Con la promesa de tratar de reactivarse lo más pronto posible y con los cuidados que las autoridades recomienden la agrupación se dice feliz de volver a los escenarios y de estar llegando a la parte del cierre del complicado 2021 con importantes noticias laborales, posibilidades y disfrutando la dicha que representa saber que Esta vida es bonita y que se está aquí y ahora.