El Recodo denuncia filtración de escenas de su próximo videoclip

A través de sus redes sociales Geovanni Mondragón y Ricardo Yocupicio, vocalistas de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga aclararon por fin lo ocurrido con las imágenes difundidas de un supuesto arresto en el que ambos se vieron implicados. Los videoclips, que fueron filtrados la tarde-noche del 11 de enero en fanpages de Facebook falsas, generaron expectación y preocupación durante todo este martes 12 de enero, sobre lo ocurrido con los cantantes, a los que en los dos breves videos, de no más de 19 segundos de duración, se les ve a bordo de una patrulla, esposados y siendo llevados por elementos de la policía de Mazatlán, Sinaloa al Tribunal de Barandillas.

Desde temprana hora se contactó con la oficina de prensa de la octagenaria agrupación sinaloense sin embargo anticiparon que sería hasta las 19:00 horas (horario del Pacífico) en que la agrupación emitiría un información oficial al respecto.

Durante este tiempo los cantantes se mantuvieron en silencio en sus redes sociales, sin embargo Gustavo Pimentel y Gabino López, integrantes de la agrupación, compartieron historias que enlazaban a la fanpage 'Chismes Faranduleros', creada en 2012 pero que coincidentemente la tarde del 11 de enero cambió su foto de portada y empezó a tener actividad desde un mes sin publicaciones y poco contenido desde su creación.

Integrantes de Banda El Recodo compartieron historias en Instagram sobre los videos de sus compañeros/ Foto: Captura Instagram Gabino López.

El misterio finalmente fue revelado en las diversas redes sociales de la banda.

Estamos muy contentos de la respuesta que nos han dado compa Ricky la verdad. Nuestra gente, todos los familiares, nuestros fans y sobre todo todos los medios de comunicación que han estado al pendiente de este video que lleva algo oculto y que vamos a revelar", fue como inició Geovanni Mondragón el video compartido en el canal de YouTube de Banda El Recodo, y que se tituló: ESTAMOS BIEN.......

Agregó que se trata de un video filtrado y que ya confesarían porqué de parte de la oficina no se había contestado nada, ni ellos habían podido responder a quienes intentaron contactarlos.

Muchísimas gracias a cada uno de los medios de comunicación, a los familiares que estuvieron pendientes pero el video que están viendo ustedes en redes sociales donde Geovanni yo estamos en la patrulla, pues es parte de un video musical que nosotros vamos a tener que la oportunidad presentarse los a ustedes y se llama 'Voy pa' arriba y con viada'", agregó Yocupicio.

Explicó además que lo que se "filtró", son escenas detrás de cámaras. "Cuando nosotros hicimos el detrás de cámaras para poder mostrarles cómo se iba a hacer este video quisimos vivir la experiencia Geovanni y yo de qué se siente pues que te detengan. Suena locochón, pero si quisimos vivir la experiencia de lo que pasa en Barandillas, qué es lo que pasa cuando detienen a una persona y eso fue prácticamente lo que pasó", señaló. Apuntó que todas las escenas que se han filtrado son parte del videoclip que se estrenará el 22 de enero.

Ricardo Yocupicio y Geovanni Mondragón en escenas del video 'Voy pa' arriba y con viada'/ Screeshot YouTube El Recodo.

Especificaron que el videoclip Voy pa' arriba y con viada se grabó desde el pasado mes de diciembre, y que se salió algo de control, no lo esperaban, y que se llegaran a pensar que estaban en malos pasos o en problemas. Ricky bromeó diciendo que incluso hubo personas que mencionaron la intención de hacer boteo para sacarlos de la cárcel. Ya en un tono más serio agradeció a quienes realmente se preocuparon y les ofrecieron su ayuda, en caso de que necesitaran, para salir de prisión.

Por su parte Mondragón quiso recalcar que están bien y que todo se trata de un videoclip musical.

No podíamos decir nada porque no sabíamos ir a bueno contarlo para bien de nosotros, Porque queríamos que le estén afuera este 22 de enero, pero se adelantaron las cosas y una persona que grabó, quién sabe quién sería, pero bueno hay que agradecerle también Ricky porque a todos nosotros no sirvió para saber y darnos cuenta que que todos nuestros fans, familiares y medios de comunicación están al pendiente de lo que andamos haciendo la Banda El Recodo", mencionó Geovanni Mondragón.

Por su parte Alfonso 'Poncho' Lizárraga también realizó un envivo, pero a través de la fanpage de Facebook de la Banda El Recodo. En su enlace líder de la agrupación fundada por Don Cruz Lizárraga explicó que desafortunadamente cuando se contrata producción ocurre que se llegan a filtrar cosas.

Alfonso Poncho Lizárraga habla sobre los videos filtrados de una supuesta detención de Geovanni Mondragón y Ricky Yocupicio de Banda El Recodo/ Foto: Screenshot Facebook Banda El Recodo.

Lo que ustedes vieron o que están viendo se filtró, y va a formar parte de un video que vamos a estrenar a finales de enero. Desafortunadamente cuando uno contrata producciones hay mucha gente involucrada en esto y hay gente que desafortunadamente empiezn a grabar con sus teléfonos celulares y luego lo comparten y esto fue lo que pasó, por eso ustedes vieron las imágenes en ese video que se filtró por gente que es ajena a Banda El Recodo", explicó Lizárraga.

Además agregó que lo visto en los videos difundidos la tarde noche del 11 de enero no forma parte del video oficial y se les escapó de las manos el material para detrás de cámaras. "No me había metido en el transcurso del día porque quería ver cómo es que se habían filtrado estas imágenes, porque obviamente nosotros siempre al estar trabajando tratamos de que el trabajo que vamos a hacer hacerlo con mucho respeto y profesionalismo y que no se filtre nada, pero como les comento desafortunadamente se salió del alcance de las manos de nosotros".

Señaló que su agente legal está tomando cartas en el asunto para poder por lo menos llamar la atención a las personas que compartieron el material y provocar que su público se preocupara por sus compañeros y colegas. Finalmente agradeció las muestras de cariño de todos los que se pusieron en contacto con ellos anticipó que vienen muchas cosas nuevas para el mes de enero.