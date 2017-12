El Sol ya tiene reconocimiento con "México por siempre"

El nuevo álbum del cantante Luis Miguel, “¡México por siempre!”, obtuvo Disco de Platino en México y se mantiene en el número uno de ventas a unos días de su lanzamiento.

Esta placa ha posicionado 10 de los 14 temas que lo conforman dentro del Top 50 de las principales cuentas de “streaming”, siendo un logro sin precedentes para un artista, se informó en un comunicado.

El éxito que ha tenido el disco de "El Sol" se refleja a nivel mundial, al obtener el primer sitio en la lista Billboard Top 200 de Regional Mexicano en Estados Unidos.

Junto con el debut en la cima de ventas de la Unión Americana, el material también se ha posicionado en los primeros lugares en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, España, Brasil, Suiza y Canadá.

El próximo 18 de diciembre el intérprete sorprenderá a sus seguidores con el estreno de su videoclip, que fue filmado en la ciudad de San Miguel de Allende, bajo la dirección de Pablo Croce y Pedro Castro.

En este proyecto lo acompañó el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que interpreta con la alegría, la pasión y el sentimiento que lo caracterizan el tema “La fiesta del mariachi”, carta de presentación del material discográfico.

DESIREÉ ORTIZ HABLA DE LUIS MIGUEL

Desireé Ortiz habló por primera vez de su “intensa” y fugaz relación con Luis Miguel.

En una entrevista exclusiva con Rodner Figueroa para el programa Al rojo vivo de la cadena Telemundo, la hermosa venezolana explicó por qué terminaron.

“Paré mi vida sin darme cuenta. Una persona que ya tiene una vida como la de él, uno de los dos tiene que ceder. Hubo un momento en que dije ¡ya va!”.

Tras cuestionarla si se sentía asfixiada en la relación, Desireé Ortiz dijo que era “complicado”.

“EMPECÉ A DARME CUENTA QUE NO PODÍA GESTIONAR TODAS MIS COSAS. SOY MUCHO MÁS JOVEN Y TAMPOCO PUEDO PARAR TODO. CADA UNO EMPEZÓ A ENFOCARSE EN SUS COSAS”.

Cabe recalcar que Desireé y El Sol culminaron su noviazgo a raíz de que salieran a la luz unas imágenes de la venezolana en el concierto de Alejandro Fernández.

“Cuando llegué a Guadalajara mi plan era completamente diferente, al final las cosas se dieron de otra manera”, resaltó Desireé, quien fue retratada hablando con Alejandro Fernández en una discoteca.

Desireé Ortiz junto al "Potrillo"/Instagram

“En una discoteca te toca hablar (cerquita al oído)”.

Tal parece que a Luis Miguel no le agradó que su novia se vaya de fiesta con El Potrillo. “No bueno, imagínate. Eso no te lo puedo contar. [No le cayó bien], definitivamente no”.

¿Habrá romance entre Fernández y la ex de Luis Miguel?

“Es muy pronto para hablar de eso. Acabo de salir de una relación muy intensa”, manifestó la rubia.



TERMINA PLEITO LEGAL DE LUIS MIGUEL Y "EL POTRILLO"

Al parecer el pleito legal entre Luis Miguel y Alejandro Fernández ha terminado, ya que los abogados de "El Potrillo" retiraron la demanda civil, merc

antil y penal que interpusieron en contra del "Sol" quien incumplió con un contrato.

Los daños realizados por parte de LuisMi eran daños de imagen fraude por 5 millones de dólares los cuales serían utilizados para la gira que tendrían ambos cantantes.



