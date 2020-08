El Tarántula de la Sierra hace inesperada sorpresa a su novia Lupe Bomba

Gran sorpresa se llevó Lupe Bomba después de estar internada en un centro de rehabilitación, ya que su novio, otro conocido personaje de YouTube de Culiacán, Sinaloa llamado El Tarántula de Sierra, la visitó tras varios días de no saber de ella, por lo que los dos causaron ternura en redes sociales después haberse visto.

En el video se puede ver a Lupe Bomba sentada en la estancia de visitas junto con algunos familiares, pero al darse cuenta de que la estaban grabando se percató que tendría una sorpresa y era la llegada de su novio, quien es todo un personaje viral en las redes sociales debido a su buen humor, además de sus bailes extremos con los que contagia a más de uno.

En el video se puede ver a El Tarántula de la Sierra llorando al ver a su amada a quien le entregó un enorme arreglo de flores, además como era de esperarse los dos no se contuvieron y se dieron un fuerte abrazo, por lo que ambos causaron conmoción entre los presentes, pero eso no fue todo, pues también le llevó unas deliciosas hamburguesas.

Algo que llamó mucho la atención de los internautas es que El Tarántula de la Sierra quien es fanático de la música desde muy joven, comenzó a cantarle a Lupe Bomba el tema, Cuando Seamos Novios, del Grupo Libra, por lo que la mujer volvió a llorar, es por eso que ambos personajes son muy famosos por expresar lo que sienten ante las cámaras.

"Realmente el tiene muy bonitos detalles con Lupita Que bonitos sentimientos Y.,La mira muy detalladamente., Eso es Amor..Me encanto.Todo Saludos", "Que bonito es ver llorar de felicidad mis compas ,las buenas acciones se regresan con mucha mas gratitud, haz el bien y te ira bien,muy gratificante saber que Lupita Jacobo se hará una persona de bien por que se le nota que es de bien corazón", "En el corazón no se manda! Que lindo de corazón es el tarántula y a Lupita también le gusta, nomás que doña Rosenda que no se meta. Se me puso la piel chinita cuando entro con el detallazo el tarántula, y Lupita bien linda con el. Dios los bendiga", escribieron los internautas en el video que alcanzó más de 150 mil reproducciones.